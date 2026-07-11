Жизнь этих знаков Зодиака развернется на 180 градусов до конца года

В списке есть представители знака Лев.

Последние годы многим могли казаться чередой испытаний, когда проблемы, неожиданные перемены и эмоциональное напряжение возникали одна за другой. Однако, как отметила астролог Эми Демур, до конца 2026 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону для четырех знаков Зодиака, пишет YourTango.

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Астролог считает, что они наконец смогут завершить многолетние сложные кармические циклы, которые сопровождались разочарованиями, потерями и тяжелыми жизненными уроками. Вторая половина года, по ее мнению, принесет этим людям больше стабильности, радости и возможностей для позитивных перемен.

Телец

С 2018 года Уран находился в вашем знаке, и, как отмечает Эми Демур, именно этот транзит стал причиной множества резких перемен. По ее мнению, за последние годы многие Тельцы могли столкнуться с проблемами в личной жизни, карьере, финансах или отношениях. Некоторые пережили болезненные расставания, токсичные связи, потерю работы или финансовые трудности.

Однако астролог считает, что этот непростой этап подходит к завершению. По ее словам, период хаоса, потерь и постоянных испытаний останется позади, а влияние Урана в Близнецах вместе с Юпитером во Льве поможет открыть новую страницу жизни. До конца 2026 года Тельцы смогут почувствовать долгожданное облегчение, добиться успехов и обрести больше внутреннего спокойствия.

Скорпион

По мнению Эми Демур, последние годы оказались непростыми для Скорпионов прежде всего в сфере личных отношений. Многие представители знака могли искать настоящую любовь, но вместо этого сталкивались с разочарованиями, болезненными расставаниями и токсичными партнерами. Астролог считает, что подобные ситуации постепенно истощали эмоциональные силы и лишали чувства внутреннего равновесия.

Однако теперь этот период, по ее словам, подходит к концу. Благодаря влиянию Юпитера во Льве Скорпионы получат больше шансов встретить надежного человека и построить здоровые отношения. Кроме того, представители знака станут лучше распознавать тревожные сигналы и перестанут повторять прежние ошибки. До конца 2026 года личная жизнь станет значительно спокойнее и гармоничнее.

Водолей

Эми Демур считает, что последние восемь лет для Водолеев могли пройти под знаком разочарований в людях. По ее мнению, многие представители знака сталкивались с предательством, нарушением доверия, нечестностью и отношениями, которые заставляли сомневаться в собственной ценности.

Тем не менее астролог уверена, что этот этап подходит к завершению. Она прогнозирует, что с влиянием Юпитера во Льве рядом с Водолеями начнут появляться более искренние, преданные и надежные люди. Круг общения постепенно обновится, а токсичные связи останутся в прошлом. До конца 2026 года представители знака смогут почувствовать, насколько сильно поддержка близких и единомышленников изменит их жизнь к лучшему.

Лев

Последние годы, по мнению Эми Демур, могли стать для Львов периодом постоянной борьбы за профессиональную реализацию. Несмотря на большие амбиции и стремление к успеху, многие представители знака сталкивались с препятствиями, финансовым напряжением или ощущением, что карьера развивается совсем не так, как хотелось бы.

Астролог считает, что с переходом Урана в новый знак и благодаря влиянию Юпитера во Льве эта сложная полоса начнет завершаться. До конца 2026 года Львам станет проще двигаться к своим целям, получать признание и реализовывать смелые идеи. По мнению Демур, этот период будет особенно благоприятным для карьерного роста, открытия собственного дела или получения долгожданного повышения. Именно поэтому она советует не бояться действовать и использовать открывающиеся возможности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот вырвутся из затяжной "черной полосы".

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