Германия закупает сразу четыре новых крупных боевых корабля: как они будут выглядеть

Первый фрегат MEKO A-200 DEU планируется передать ВМС Германии в 2029 году.

Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование закупки первых четырех фрегатов типа MEKO A-200 DEU (F128). Кроме того, предусмотрен опцион на строительство еще четырех таких кораблей, сообщает hartpunkt.

После согласования стороны могут официально подписать контракт с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) на строительство фрегатов. Стоимость закупки первых MEKO A-200 DEU составит около 6,3 млрд евро. Опцион на строительство дополнительных кораблей оценивается в 5,3 млрд евро.

Генеральный директор TKMS Оливер Буркхард назвал это крупнейшим заказом надводных боевых кораблей в истории компании и заявил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью строительство фрегатов будет осуществляться максимально быстро. Первый фрегат MEKO A-200 DEU планируется передать ВМС Германии уже в 2029 году.

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Решение о закупке кораблей стало возможным после того, как в конце июня был отменен заказ на шесть фрегатов проекта F126. Министерство обороны Германии заявило, что отказывается от продолжения этой программы из-за задержек, роста стоимости и рисков, связанных со сменой генерального подрядчика.

Фрегаты класса MEKO 200 – справка

Разработчиком проекта фрегатов MEKO A-200, включая их модификацию MEKO A-200 DEU, является немецкая судостроительная компания Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Исторически линейка боевых кораблей MEKO происходит от известной немецкой верфи Blohm + Voss.

Характеристики MEKO 200:

• водоизмещение (полное) – 3400 тонн;

• длина – 118 м;

• ширина – 14,8 м;

• максимальная скорость – 32 узла (59 км/ч);

• дальность плавания – 6000 морских миль (около 12 000 км);

• экипаж – 220 человек.

Фрегат MEKO 200 несет большое количество разнообразного вооружения, в частности, универсальную корабельную пушку калибра 127 мм, противокорабельные ракеты, системы противовоздушной обороны и противолодочное вооружение.

Вооруженные силы Германии – другие новости

Ранее Business Insider сообщил, что немецкая армия входит в пятерку самых дорогих в мире. Согласно расчетам, по расходам на оборону ФРГ занимает четвертое место в мире (первые три места занимают США, Китай и РФ). В 2025 году оборонный бюджет Германии превысил 100 млрд долларов.

На фоне все более острой общественной критики в отношении использования рекордного военного бюджета в Министерстве обороны Германии обещают увеличить финансирование инновационных разработок и стартапов.

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