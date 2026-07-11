Польша передала Украине всего пять ракет Patriot, но взамен может получить 50, – СМИ

Варшава согласилась передать Украине всего пять ракет PAC-3 MSE, однако в обмен получила гарантии оперативного пополнения своих запасов в случае угрозы.

Польша передала Украине лишь пять антибаллистических ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Хотя количество оказалось значительно меньше, чем ожидалось, Варшава взамен получила от США и НАТО гарантии быстрого пополнения своих запасов. Об этом сообщает Defence24.

Ранее польская сторона официально подтвердила, что передала Украине часть ракет PAC-3 MSE, однако не раскрывала их количество.

Как отмечает издание, из своих запасов Варшава выделила лишь пять таких ракет. Для сравнения: всего у Польши имеется до 208 ракет PAC-3 MSE.

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В то же время даже такое количество имеет большое значение для Украины, ведь из-за дефицита боеприпасов украинские расчеты Patriot обычно используют по одной ракете для перехвата одной баллистической цели.

Таким образом, пять переданных ракет потенциально позволяют уничтожить до пяти российских баллистических ракет.

Вместе с тем этого недостаточно даже для полного оснащения одной пусковой установки Patriot, которая может нести до шести ракет PAC-3 MSE.

Какие гарантии получила Варшава

По информации издания, Польша согласилась на передачу боеприпасов только после того, как получила специальные гарантии от США и НАТО.

Речь идет о механизме, согласно которому в случае возникновения непосредственной угрозы для Польши союзники обязуются в течение первых 24 часов оперативно пополнить ее арсенал.

Фактически договоренность предусматривает, что за каждую переданную Украине ракету PAC-3 MSE Польша сможет получить до десяти аналогичных ракет в случае необходимости. Таким образом, за пять переданных Украине ракет Варшава потенциально может получить 50 новых PAC-3 MSE, пишет Defense Express.

Почему передали только пять ракет

В Польше объясняют, что именно такое количество не влияет на собственные возможности противовоздушной обороны страны.

В то же время авторы Defence24 обращают внимание, что при наличии таких гарантий Польша теоретически могла бы передать Украине большее количество ракет, однако этого не сделала.

Украина рассчитывает на собственное производство

На фоне дефицита антибаллистических ракет США уже заявили о готовности предоставить Украине лицензию на производство PAC-3 MSE. Впрочем, даже после достижения соответствующих договоренностей налаживание производства таких высокотехнологичных ракет потребует значительного времени из-за сложности технологий и производственных процессов.

Ранее в Польше заявили, что производство ракет для системы Patriot в Украине может начаться через несколько недель. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Варшава поможет Киеву в этом.

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