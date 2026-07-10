Православный праздник сегодня в народе называют день Ольги или Ольга Страдница.

11 июля православные согласно новому календарю украинской церкви вспоминают святую равноапостольную княгиню Ольгу - одну из самых почитаемых женщин в истории христианства.

С этим днем связаны древние традиции, народные приметы и запреты.

Рассказываем, что можно и нельзя делать, на какие приметы обратить внимание, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

11 июля по новому церковному календарю чтят память святой равноапостольной княгини Ольги - первой правительницы Киевской Руси, принявшей христианство. Она вошла в историю как мудрая правительница и одна из первых распространительниц христианской веры на наших землях.

Точное место и дата рождения княгини неизвестны. Историки называют период между 880 и 920 годами, однако многие украинские исследователи считают, что Ольга родилась около 910 года. По одной из версий, при рождении ее звали Хельга, что означает "священная".

После гибели князя Игоря власть перешла к Ольге, поскольку их сын Святослав был еще ребенком. По преданию, княгиня жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, а затем укрепила государство и провела важные реформы.

Позже Ольга стала первой среди правителей Киевской Руси, кто принял христианство. В Константинополе она крестилась с именем Елена, а после возвращения поддерживала строительство храмов и распространение новой веры.

После смерти мощи святой перенесли в Десятинную церковь в Киеве, а в 1547 году княгиню официально причислили к лику равноапостольных.

Сегодня святой Ольге молятся о мудрости, укреплении веры, семейном благополучии и счастливом замужестве. К ней также обращаются люди, потерявшие близких, сироты и все, кто нуждается в поддержке и утешении. Матери украинских защитников просят уберечь сыновей от гибели, вернуть их домой живыми и невредимыми и дать силы пережить разлуку.

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По старому церковному календарю 11 июля вспоминают преподобного Павла, святого подвижника и целителя VII века.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также об обычаях и запретах даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре - что можно и нельзя делать

В народе праздник называют днем Ольги или Ольгой Страдницей. Такое название связано с разгаром жатвы и других полевых работ.

День считается особенно удачным для работы в саду и огороде: можно пропалывать грядки, пересаживать растения и удобрять землю. Также принято пересчитывать запасы, планировать расходы, покупки и семейный бюджет - княгиню Ольгу почитают как символ мудрой и бережливой хозяйки.

Особое значение придают добрым делам. В этот день советуют помогать нуждающимся, проявлять милосердие, быть терпимее к окружающим и не отказывать в поддержке.

Церковь призывает верующих избегать сквернословия, ссор, злобы, зависти, уныния и других грехов, посвящая этот день не только труду, но и духовной жизни.

По народным поверьям, нельзя лениться - безделье может обернуться неурожаем и нуждой. Домашние хлопоты - стирку, уборку, мытье полов, глажку и шитье - советуют отложить.

Не стоит также выносить из дома вещи, давать или брать в долг деньги, продукты, хлеб, соль и рабочие инструменты - считается, что вместе с ними можно отдать достаток и благополучие. Не рекомендуют и хвастаться своими успехами, чтобы не навлечь неудачи.

Народные приметы о погоде 11 июля

По погоде в Ольгин день судят о будущем урожае и о том, какой будет осень.

раскатистый гром - к удачной рыбалке;

солнечный и жаркий день - к богатому урожаю зерновых;

беспокойные пчелы - к продолжительной жаре;

с деревьев начала опадать листва - осень будет ранней, а зима - суровой;

вечером много комаров и мошкары - осенью будет много грибов и ягод.

Особой приметой считались яркие Стожары (Плеяды) в созвездии Тельца. Если звездное скопление хорошо просматривалось на ночном небе, это сулило богатый урожай и удачную жатву.

Кто отмечает именины сегодня

11 июля по новому церковному календарю день ангела отмечает Ольга.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают сильным характером, не боятся перемен и легко приспосабливаются к новым обстоятельствам. Они привыкли полагаться на собственные силы и добиваются поставленных целей благодаря настойчивости и трудолюбию.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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