В Киеве сигнал тревоги прозвучал уже после взрывов: Братчук раскрыл причину

В частности, российские оккупанты перебросили в приграничные районы Брянской области пусковые установки для запуска баллистических ракет.

Этой ночью в Киеве прозвучал сигнал тревоги после прилета баллистических ракет, поскольку время подлета с момента запуска ракет было слишком коротким. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев24".

"К сожалению, Силы противовоздушной обороны не смогли уничтожить это вражеское вторжение, именно эти воздушные цели, потому что мы прекрасно понимаем, что враг сейчас подтянул соответствующие пусковые установки к границе Брянской области Российской Федерации, что сократило время подлета и, самое главное, баллистические ракеты – их очень трудно зафиксировать, хуже, чем крылатые ракеты в начале запуска, и, соответственно, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после того, как в столице раздались первые взрывы", – отметил Братчук.

Говоря о том, какое противодействие могут оказать Силы обороны, он назвал нанесение упреждающих ударов – уничтожение пусковых установок, расположенных в приграничной зоне Брянской области.

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Также он напомнил, что баллистическое вооружение имеет очень большую скорость. Поэтому время подлета составляет менее трех минут.

"Взрывы и сигнал тревоги – эта разница и составила две минуты, когда всё это прогремело", – добавил он.

Удар по Киеву – важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июля во время российской атаки на Киев украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

В результате российской атаки в столице есть пострадавшие граждане. Среди них – 11-летний мальчик.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе произошло попадание в проезжую часть дороги. Также горит электрощитовая, управляющая светофорами. Кроме того, в соседних домах выбило окна.

В то же время в Днепровском районе произошёл пожар на территории нежилой застройки.

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