Массированная атака на Киев: ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты

Силы обороны уничтожили более сотни вражеских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты, однако все шесть баллистических ракет достигли целей.

В ночь на 11 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и авиационные ракеты, а также более 120 ударных беспилотников. Во время удара по Киеву украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

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По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников. При этом ни одна из шести баллистических ракет не была перехвачена.

В Воздушных силах сообщили о попадании шести баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных дронов в 11 точках. Кроме того, обломки сбитых воздушных целей упали еще в трех точках.

Атака на Киев 11 июля – главные новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 11 июля атаковали Киев, в результате чего пострадали 10 человек, среди которых 11-летний мальчик. Попадания и падение обломков зафиксированы в разных районах столицы.

В ООН заявили, что атаки России в последние месяцы привели к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с 2022 года. В организации подчеркнули, что предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем количестве жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

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