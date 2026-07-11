Чарльз III впервые за четыре года встретился с Меган Маркл и внуками

Информацию об этом подтвердил Букингемский дворец.

Принц Гарри и Меган Маркл (герцог и герцогиня Сассекские) вместе со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет - встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Король и королева приняли семью в своей резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир днем в пятницу, 10 июля. Информацию об этом подтвердил Букингемский дворец, передает BBC.

Таким образом Чарльз III впервые за четыре года лично увидел своих внуков - семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет. Во дворце встречу назвали "частным семейным мероприятием".

Отмечается, что эта встреча стала важным шагом в отношениях внутри королевской семьи, которые оставались напряженными после того, как принц Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей и покинули Великобританию в 2020 году. Где именно сейчас остановилась семья, не сообщается.

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По информации источников, и отец, и сын хотели встретиться на этой неделе, а король стремился найти время, чтобы увидеть своих маленьких внуков.

На этой неделе принц Гарри принимал участие в нескольких мероприятиях в Великобритании. В частности, в пятницу он посетил Бирмингем, где принял участие в мероприятиях, посвященных подготовке к следующим Играм непокоренных (Invictus Games) для раненых военнослужащих и ветеранов.

Как известно, до этого принц Гарри и Меган Маркл вместе не приезжали в Великобританию после похорон королевы Елизаветы II в 2022 году. Гарри приезжал в Великобританию один. Во время одной из таких поездок, в сентябре прошлого года, он также встречался с отцом.

Напомним, УНИАН публиковал главные подробности последней встречи принца Гарри с Чарльзом III.

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