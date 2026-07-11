На Буковине обустроят два новых маршрута для туристов: что можно увидеть

Одна из троп ведет к бывшей радиолокационной станции в горах.

Путешественникам, любящим горные походы, будет что добавить в свой список: к концу 2026 года в Черновицкой области появятся сразу два новых туристических маршрута по Буковинским Карпатам. Об этом сообщает "Суспільне.Чернівці".

Отправной точкой для обоих маршрутов станет село Самакова. Оттуда туристы смогут отправиться в двух направлениях – к бывшей радиолокационной станции "Памир" или на гору Великий Стижок в пределах природного парка "Вижницкий".

Дорогу к "Памиру" в ближайшее время оснастит информационными указателями – чтобы путешественники не заблудились среди гор. Промаркируют и первый участок пути, от Самакова до хребта Максимец, а сам маршрут сделают удобным не только для пеших туристов, но и для велосипедистов.

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Вторая тропа окажется длиннее – более 5 км через лесные заросли Вижницкого района вплоть до вершины Великого Стижка. Здесь туристов ждет не просто прогулка: маршрут соединит карпатскую природу с местной историей и культурным наследием.

В настоящее время в Черновицкой области насчитывается 39 туристических маршрутов, а два природных парка – "Вижницкий" и "Черемосский" – уже имеют собственные 3D-туры по экотропам для тех, кто хочет путешествовать, не выходя из дома.

Карпаты – куда поехать

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