Надежда Украины на собственные ракеты для Patriot столкнется с большой проблемой, - Die Welt

США готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot, однако эксперты предупреждают, что запуск такого производства займет 1–2 года.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Украина получит лицензию на производство компонентов для систем противовоздушной обороны Patriot. Это решение называют одним из важнейших итогов саммита НАТО, однако быстро наладить выпуск таких ракет не получится, пишет Die Welt.

Ракеты Patriot остаются одними из немногих средств, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер-М" и гиперзвуковые "Кинжалы".

В последнее время Украина испытывает острый дефицит таких боеприпасов, а темпы мирового производства не успевают покрывать потребности.

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Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что нынешний объем производства Patriot в мире – примерно 60–65 ракет-перехватчиков в месяц – не соответствует масштабам российских атак.

По мнению Киева, собственное производство позволит сократить логистические цепочки, ускорить ремонт систем ПВО и уменьшить зависимость от поставок союзников.

Почему производство не запустят быстро

Несмотря на политическое решение Вашингтона, эксперты отмечают, что производство ракет Patriot является одним из самых сложных в современной оборонной промышленности.

Ракетный аналитик Маркус Шиллер считает, что Украине понадобится как минимум один-два года, прежде чем первые ракеты смогут сойти с производственной линии:

"Налаживание производства ракет Patriot – это сложнее, чем многие думают. Я ожидаю, что Украине понадобится один-два года, прежде чем Patriot будет готов к запуску".

По его словам, скорее всего, Украина будет производить отдельные элементы, в частности двигатели, тогда как самую сложную электронику продолжат поставлять из США.

В США уже есть лишь два примера такого производства

Для Вашингтона украинский проект станет лишь третьим случаем передачи лицензии на производство Patriot. Ранее такие производства были организованы только в Японии и Германии.

В частности, в Баварии завод компании MBDA начали строить в конце 2024 года, а первые ракеты планируют выпустить только в 2027 году. В самой Японии на запуск лицензионного производства Patriot в свое время ушло около пяти лет.

Эксперты объясняют, что значительное время занимают согласование американских технологий, сертификация поставщиков, установка специализированного оборудования и подготовка производства.

Какие ракеты может производить Украина

Пока официально не сообщается, какую именно модификацию Patriot разрешат производить Украине. Речь идет либо о ракетах PAC-2, использующих осколочную боевую часть, либо о более современных PAC-3, которые уничтожают цели прямым попаданием и сегодня являются основой американской системы противоракетной обороны.

Именно PAC-3 Украина считает приоритетными, ведь они уже доказали свою эффективность в борьбе с российскими баллистическими ракетами. В то же время производитель Lockheed Martin ранее заявлял, что пока не планирует развертывать полноценное производство PAC-3 за пределами США.

Соглашение будет иметь стратегическое значение

Несмотря на длительный запуск производства, аналитики называют соглашение между Киевом и Вашингтоном историческим.

Она не только поможет Украине постепенно наладить собственное производство современных ракет, но и станет крупнейшим проектом сотрудничества оборонной промышленности США и Украины с начала полномасштабной войны.

Кроме того, развитие нового производства должно укрепить общие возможности НАТО по выпуску ракет Patriot, спрос на которые стремительно растет не только в Европе, но и в других регионах мира.

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