Предсказания Нострадамуса на вторую половину 2026 года леденят душу: что произойдет

Ясновидящий предсказал падение "великого человека", а также политическую нестабильность в мире.

Имя французского астролога, известного как Нострадамус, вновь оказалось в центре внимания из-за его предсказаний на вторую половину 2026 года.

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Согласно его прогнозам, в скором будущем мир ждут войны, политическая нестабильность и другие тревожные события.

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Однако исследователи напомнили, что Нострадамус не оставлял прямых прогнозов на конкретные годы. Все его пророчества, которые относятся к настоящему времени, основаны на интерпретации его последователей.

Так, одно из наиболее обсуждаемых пророческих четверостиший Нострадамуса содержит строки: "Из-за благосклонности, которую окажет город... Тичино будет переполнен кровью".

Некоторые последователи пророка связали эти слова с возможным вооруженным конфликтом, хотя никаких указаний на конкретные события или даты нет. Более того, регион Тичино в Швейцарии известен озерами и горными пейзажами, и никак не какой-либо напряженностью.

Еще одно четверостишие звучит так: "Семь месяцев великой войны, люди погибли от зла. Руан, король Эвре не потерпит поражения".

На фоне продолжающихся международных конфликтов некоторые сторонники теории пророчеств считают, что эти строки могут описывать современные геополитические события.

Еще одна популярная интерпретация касается строк о "большом рое пчел". В соцсетях пользователи проводят параллели между этим образом и массовым применением беспилотников в современных вооруженных конфликтах.

Впрочем, последователи Нострадамуса подчеркнули, что подобные сравнения являются исключительно субъективными.

Не меньше обсуждений вызывает четверостишие, в котором говорится, что "великий человек будет поражен днем молнией".

Одни трактуют эти слова как описание покушения на влиятельного политика, другие считают, что речь может идти о несчастном случае. Единого мнения среди исследователей нет.

В то же время пользователи сети обратили внимание, что в интерпретациях предсказаний на 2026 год отсутствуют упоминания о глобальных эпидемиях – в отличие от многих предыдущих лет, когда Нострадамусу приписывали прогнозы о новых вспышках опасных заболеваний.

Ранее УНИАН писал о том, что Нострадамус "промахнулся" и оставил несостоявшиеся пророчества.

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