'Оружие будущего': в Европе испытали рейкотрон, способный стрелять на расстояние 200 км (видео)

Рейкотрон может разгонять снаряды до гиперзвуковых скоростей без использования пороха.

Франко-немецкий исследовательский институт ISL впервые произвел выстрел из экспериментального рейкотрона на открытом полигоне. Видео испытаний разместили на канале оборонного института.

Ранее испытания рельсовой пушки уже проводились, однако они осуществлялись на лабораторных стендах, что позволяло оценить работу самой установки и начальную скорость снаряда.

Благодаря новому полигону исследователи впервые смогли отследить полный полет снаряда после выхода из ствола и проанализировать его стабильность, аэродинамику, потерю скорости и точность.

Таким образом, первый выстрел из рейкотрона на новом открытом полигоне стал важной вехой, свидетельствующей о переходе института от лабораторных экспериментов к полноценным полевым испытаниям.

В ходе последующих испытаний специалисты ISL планируют постепенно увеличивать мощность выстрелов и дальность стрельбы, проверять точность поражения, тестировать новые гиперзвуковые снаряды и собирать данные об их поведении в полете.

Конечная цель проекта – создание электромагнитной рельсовой пушки, способной разгонять снаряды до скорости свыше 2000 м/с и поражать цели на расстоянии более 200 км.

Предполагается, что ее можно будет использовать в качестве корабельной установки и системы противовоздушной обороны, способной перехватывать гиперзвуковые цели.

Что такое рейкотрон

Рейкотрон – это электромагнитная пушка, которая с помощью силы Лоренца преобразует электрическую энергию в кинетическую, разгоняя снаряд до сверхвысокой скорости. Рейкотрон способен запускать снаряды из различных материалов без использования взрывных метательных зарядов.

Конструкция рейкотрона состоит из двух параллельных металлических электродов – рельсов, подключенных к источнику мощного постоянного тока.

Рейкотрон обладает рядом потенциальных преимуществ перед традиционными артиллерийскими системами и ракетным оружием. Снаряды могут быть относительно легкими и развивать колоссальную скорость. Это минимизирует время подлета к цели и обеспечивает огромную кинетическую энергию.

Главная проблема рейкотрона – колоссальное энергопотребление и возможное разрушение ствола. Стоит также отметить, что для попадания на сверхбольших расстояниях снаряду требуется корректируемая траектория, но сверхвысокие перегрузки разрушают или глушат его электронику.

Рейкотроны – другие новости

Ранее в открытый доступ попали новые снимки прототипа японского рейкотрона, над созданием которого специалисты работают уже не первый год. Прототип установили на палубе экспериментального судна.

У Японии уже есть несколько проектов эсминцев, которые в будущем могут получить рейкотроны. В то же время неизвестно, удастся ли интегрировать это оружие на боевые корабли.

Разработкой рейкотронов занимаются и другие страны, в частности Китай. Там уже создали собственный прототип электромагнитной пушки, которую в перспективе планируют установить на кораблях.

Вас также могут заинтересовать новости: