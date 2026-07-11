Летняя прохлада и дожди: каким будет 11 июля в Украине

11 июля в Украине сохранится неустойчивая погода. В большинстве областей ожидаются дожди и местами грозы.

Сегодня, 11 июля, в Украине продолжится дождливая погода с комфортной температурой, только на западе страны будет прохладно. Осадки, местами с грозами, пройдут по всей стране, только на юге и юго-востоке их будет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет прохладно. Тут днем столбики термометров покажут +16°...+20° и только на Закарпатье температура поднимется до +22°. Будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди и грозы.

На севере Украины суббота будет также со сдержанной температурой +17°...+22°. Тут также ожидается чередование солнечных прояснений и дождей.

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На востоке страны 11 июля будет комфортное летнее тепло +22°...+26°, только на Харьковщине свежее, +20°...+22°. Местами днем тут пройдут кратковременные дожди и могут погреметь грозы.

В центральной части Украины сегодня ожидается от +18° до +25°. Тут также будет облачно с прояснениями. Днем пройдут дожди, могут быть грозы.

Жителей юга ждет переменная облачность, местами - осадки. Днем воздух прогреется до комфортных +22°...+25°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

11 июля - святой равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. По приметам, если день солнечный и жаркий, то будет хороший урожай зерновых.

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