Золотой шедевр за 100 млн долларов грабитель 3 года прятал в лесу, а потом вернул в музей

История знаменитой кражи солонки работыБенвенуто Челлини из музея в Вене.

В 4 утра майской ночью 2003 года, когда венский Художественно-исторический музей был на реконструкции, там зазвенела сигнализация. Правда, дежурный охранник подумал, что это очередной сбой, и не обратил внимания. Но утром выяснилось, что из галереи пропал золотая памятка эпохи Возрождения – солонка, или сальера, авторства итальянца Бенвенуто Челлини.

Как пишет Popular Mechanics, стоимость солонки достигала 100 млн долларов. Знаменитый итальянец сотворил ее для короля Франции Франциска I.

Проблемой для вора оказалось то, что это практически единственная золотая работа знаменитого мастера и продать ее даже на черном рынке практически невозможно.

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Как выяснилось гораздо позже, эту вещь украл из музея Роберт Манг – специалист по системам сигнализации, ювелир и заядлый коллекционер статуэток. Он несколько лет пытался найти путь к продаже, но в итоге риск перевесил, он упаковал солонку в свинцовый ящик и закопал в лесу.

Но спустя еще время – отправил в полицию сообщение с требованием выкупа. Случайно, он попал на камеры видеонаблюдения в магазине мобильных телефонов. Его фотографию показали прессе, и Манг решил сдаться властям, получив 4 года тюрьмы за кражу.

Он также показал полиции место, где зарыл сокровище, и солонка была благополучно возвращена в музей. Там ее поместили в более надежную витрину и усилили охрану.

Что симолизирует сальера Челлини

Вещь отвечает вкусам короля Франциска I, для которого она и делалась. С одной стороны изображен бог моря Нептун с трезубцем, а с другой – мать-земля Теллус. Их позы и жесты, встреча волн и земли под ними, служат визуальным намеком, который был бы понятен в то время. Главные фигуры дополняют многочисленные изображения: лошадей, муз и богов ветра. Символ Франциска I, саламандра, там также есть, рядом с миниатюрным римским храмом.

Материалы и символы солонки, а также сама соль в ней, наполнены смыслом. Считается, что все это является аллегорией, которая утверждает власть короля.

Ограбление Лувра

Напомним, что в 2025 году знаменитый французский музей Лувр ограбили. Грабители вынесли украшения эпохи Наполеона. Это ожерелье, брошь, диадема и другие вещи, которые принадлежали императрице Евгении. Одно из украденных из Лувра украшений обнаружено сломанным недалеко от музея. Украшения оценивают в 100 млн долларов.

Позднее подозревамых начали задерживать. Некоторые из них оказались уже известными полиции. Однако украшения все еще не найдены.

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