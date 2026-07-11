Выброшенные бутылки теперь спасают жизнь дельфинам: неожиданные результаты одного эксперимента

Пластиковые бутылки, которые обычно считаются одним из главных источников загрязнения океанов, могут стать неожиданным инструментом для защиты дельфинов. Новые исследования показали, что прикрепление пустых пластиковых бутылок к рыболовным сетям способно сократить количество морских млекопитающих, которые случайно запутываются в них. Об этом пишет discoverwildlife.
Ученые изучили возможность использования пластиковых бутылок для предотвращения попадания дельфинов в рыболовные сети, проведя два исследования. В результате они пришли к выводу, что этот метод действительно может быть эффективным.
Как пояснили в издании, жаберные сети – это тип рыболовных сетей, которые вертикально располагаются в воде для вылова рыбы. Однако они нередко случайно захватывают и других морских обитателей, в частности дельфинов.
"В Великобритании именно стационарные жаберные сети приводят к большему количеству смертей, чем любой другой тип рыболовного снаряжения. Мы знаем, что ежегодно в британских водах в жаберных сетях гибнут примерно 1000 морских свиней и сотни дельфинов, среди которых около 250 обыкновенных дельфинов", – говорится на сайте Организации по защите китов и дельфинов (WDC).
Нейлоновые нити, из которых изготовлены эти сети, практически невидимы для дельфинов. Из-за этого животным часто трудно обнаружить их с помощью эхолокации – процесса, во время которого они излучают звуковые волны и анализируют их отражение, чтобы "увидеть" окружающее пространство.
"Некоторые рыболовецкие хозяйства используют сети с очень тонкими нитями, которые дельфинам может быть сложно обнаружить. Возможно, такие материалы почти не отражают звуковые волны, поэтому дельфины и морские свиньи буквально плывут наугад, не замечая сетей. Или же они могут их обнаруживать, но не осознавать опасности", – отметили в WDC.
В чем заключается идея
Профессор Университета Ньюкасла Пер Берггрен предположил, что прикрепление пластиковых и стеклянных бутылок к жаберным сеткам поможет дельфинам лучше замечать препятствия и избегать запутывания.
Идея заключается в том, что воздух внутри пустых пластиковых бутылок лучше отражает звуковые сигналы, которые дельфины используют при эхолокации. В стеклянные бутылки исследователи поместили металлические болты, чтобы во время движения в воде они издавали характерный звонкий звук.
Два исследования, результаты которых были опубликованы в журналах Fisheries Research и Marine Mammal Science, подтвердили эту теорию.
В первом исследовании учёные прикрепили стеклянные и пластиковые бутылки к более чем 1600 рыболовным сетям у побережья Занзибара, Перу и Бразилии, после чего сравнили результаты с сетями без бутылок. Полученные результаты оказались неоднозначными.
Что обнаружили учёные
В Перу, где сети располагаются близко к поверхности воды, бутылки не повлияли на количество дельфинов, морских свиней или морских черепах, попадавших в ловушку. В то же время они помогли увеличить улов целевых видов рыб. Кроме того, использование пластиковых бутылок привело к увеличению количества пойманных акул.
Аналогичные результаты были получены и на Занзибаре. Добавление бутылок к поверхностным сеткам позволило вылавливать больше тунца. Однако исследователи не зафиксировали ни одного случая попадания дельфинов в сетки – ни в экспериментальные, ни в контрольные, поэтому сделать выводы об эффективности метода именно для защиты дельфинов они не смогли.
Лучшие результаты были получены в Бразилии, где сети закреплялись на морском дне.
"Пластиковые бутылки продемонстрировали многообещающие результаты в Бразилии: они потенциально сократили случайный вылов дельфинов и в то же время увеличили улов рыбы. Однако для окончательного подтверждения этого необходимы дополнительные испытания", – пишут авторы исследования.
Почему донные и поверхностные сети дали разные результаты
По словам Берггрена, разницу между эффективностью донных и поверхностных сетей можно объяснить тем, что у поверхности воды значительно больше шума.
"Разница, которую мы заметили между донными сетками и сетками у поверхности, может объясняться тем, что поверхностные воды являются гораздо более шумной средой, что снижает эффективность пластиковых отражателей", – пояснил учёный.
После этого исследователи провели ещё один эксперимент с донными сетями. На этот раз результаты оказались ещё более убедительными: пластиковые отражатели в виде бутылок сократили случайный вылов дельфинов на 88%. При этом количество выловленной целевой рыбы не изменилось.
"Учитывая низкую стоимость этого метода и отсутствие влияния на вылов целевых видов рыбы, его можно легко опробовать в других регионах, а в случае успеха – широко применять для улучшения охраны прибрежных видов дельфинов", – говорится в одном из исследований.
Как сообщило издание, дальнейшие исследования уже проводятся в Камбодже и Республике Конго. Берггрен с восторгом говорит об эффективности такого простого решения.
"Прикрепление пластиковых бутылок к рыболовным сетям может сократить случайный вылов дельфинов во всем мире, и это то, что может позволить себе каждый рыбак. Это настоящая переработка отходов, которая спасает дельфинов", – сказал он.
Он подчеркнул, что пластиковые бутылки были надежно прикреплены к сетям, и во время испытаний ни одна из них не потерялась.
Другие новости о дельфинах
Ранее УНИАН писал, что в Черном море массово гибнут млекопитающие. Как рассказывал доктор биологических наук Иван Русев, когда к пляжу, где много людей, подплывает одинокий дельфин, это, скорее всего, плохой знак – вероятно, млекопитающее получило контузию из-за взрывов и дезориентировано. По его словам, в последнее время у берегов Одессы много таких случаев, ведь во время полномасштабного вторжения РФ в Украину китообразные получают тяжелые контузии из-за мощных военных шумов в морской акватории.
В начале июня мы писали, что на побережье Одесской области вынесло десятки мертвых дельфинов. Русев отмечал, что именно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Чёрном море началась самая масштабная волна гибели млекопитающих. "Главная, страшная и единственная первопричина этого ужаса – война... Экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная, смертоносная военная нагрузка – взрывы, запуски ракет, использование мощных сонаров военных кораблей – уничтожает биоразнообразие", – подчеркнул ученый.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Исследователи бьют тревогу: в Европе аисты "деградируют" из-за питания на свалках
- "После деоккупации Крыма придется выбирать, что восстановить в экосфере, а что на долгие годы станет недоступной "красной зоной"", – эколог Олег Листопад
- Ломал знаки и собирал толпы: знаменитый морской слон неожиданно исчез