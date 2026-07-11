Выброшенные бутылки теперь спасают жизнь дельфинам: неожиданные результаты одного эксперимента

Учёные нашли действительно эффективный метод снижения смертности морских млекопитающих.

Пластиковые бутылки, которые обычно считаются одним из главных источников загрязнения океанов, могут стать неожиданным инструментом для защиты дельфинов. Новые исследования показали, что прикрепление пустых пластиковых бутылок к рыболовным сетям способно сократить количество морских млекопитающих, которые случайно запутываются в них. Об этом пишет discoverwildlife.

Ученые изучили возможность использования пластиковых бутылок для предотвращения попадания дельфинов в рыболовные сети, проведя два исследования. В результате они пришли к выводу, что этот метод действительно может быть эффективным.

Как пояснили в издании, жаберные сети – это тип рыболовных сетей, которые вертикально располагаются в воде для вылова рыбы. Однако они нередко случайно захватывают и других морских обитателей, в частности дельфинов.

Видео дня

"В Великобритании именно стационарные жаберные сети приводят к большему количеству смертей, чем любой другой тип рыболовного снаряжения. Мы знаем, что ежегодно в британских водах в жаберных сетях гибнут примерно 1000 морских свиней и сотни дельфинов, среди которых около 250 обыкновенных дельфинов", – говорится на сайте Организации по защите китов и дельфинов (WDC).

Нейлоновые нити, из которых изготовлены эти сети, практически невидимы для дельфинов. Из-за этого животным часто трудно обнаружить их с помощью эхолокации – процесса, во время которого они излучают звуковые волны и анализируют их отражение, чтобы "увидеть" окружающее пространство.

"Некоторые рыболовецкие хозяйства используют сети с очень тонкими нитями, которые дельфинам может быть сложно обнаружить. Возможно, такие материалы почти не отражают звуковые волны, поэтому дельфины и морские свиньи буквально плывут наугад, не замечая сетей. Или же они могут их обнаруживать, но не осознавать опасности", – отметили в WDC.

В чем заключается идея

Профессор Университета Ньюкасла Пер Берггрен предположил, что прикрепление пластиковых и стеклянных бутылок к жаберным сеткам поможет дельфинам лучше замечать препятствия и избегать запутывания.

Идея заключается в том, что воздух внутри пустых пластиковых бутылок лучше отражает звуковые сигналы, которые дельфины используют при эхолокации. В стеклянные бутылки исследователи поместили металлические болты, чтобы во время движения в воде они издавали характерный звонкий звук.

Два исследования, результаты которых были опубликованы в журналах Fisheries Research и Marine Mammal Science, подтвердили эту теорию.

В первом исследовании учёные прикрепили стеклянные и пластиковые бутылки к более чем 1600 рыболовным сетям у побережья Занзибара, Перу и Бразилии, после чего сравнили результаты с сетями без бутылок. Полученные результаты оказались неоднозначными.

Что обнаружили учёные

В Перу, где сети располагаются близко к поверхности воды, бутылки не повлияли на количество дельфинов, морских свиней или морских черепах, попадавших в ловушку. В то же время они помогли увеличить улов целевых видов рыб. Кроме того, использование пластиковых бутылок привело к увеличению количества пойманных акул.

Аналогичные результаты были получены и на Занзибаре. Добавление бутылок к поверхностным сеткам позволило вылавливать больше тунца. Однако исследователи не зафиксировали ни одного случая попадания дельфинов в сетки – ни в экспериментальные, ни в контрольные, поэтому сделать выводы об эффективности метода именно для защиты дельфинов они не смогли.

Лучшие результаты были получены в Бразилии, где сети закреплялись на морском дне.

"Пластиковые бутылки продемонстрировали многообещающие результаты в Бразилии: они потенциально сократили случайный вылов дельфинов и в то же время увеличили улов рыбы. Однако для окончательного подтверждения этого необходимы дополнительные испытания", – пишут авторы исследования.

Почему донные и поверхностные сети дали разные результаты

По словам Берггрена, разницу между эффективностью донных и поверхностных сетей можно объяснить тем, что у поверхности воды значительно больше шума.

"Разница, которую мы заметили между донными сетками и сетками у поверхности, может объясняться тем, что поверхностные воды являются гораздо более шумной средой, что снижает эффективность пластиковых отражателей", – пояснил учёный.

После этого исследователи провели ещё один эксперимент с донными сетями. На этот раз результаты оказались ещё более убедительными: пластиковые отражатели в виде бутылок сократили случайный вылов дельфинов на 88%. При этом количество выловленной целевой рыбы не изменилось.

"Учитывая низкую стоимость этого метода и отсутствие влияния на вылов целевых видов рыбы, его можно легко опробовать в других регионах, а в случае успеха – широко применять для улучшения охраны прибрежных видов дельфинов", – говорится в одном из исследований.

Как сообщило издание, дальнейшие исследования уже проводятся в Камбодже и Республике Конго. Берггрен с восторгом говорит об эффективности такого простого решения.

"Прикрепление пластиковых бутылок к рыболовным сетям может сократить случайный вылов дельфинов во всем мире, и это то, что может позволить себе каждый рыбак. Это настоящая переработка отходов, которая спасает дельфинов", – сказал он.

Он подчеркнул, что пластиковые бутылки были надежно прикреплены к сетям, и во время испытаний ни одна из них не потерялась.

Другие новости о дельфинах

Ранее УНИАН писал, что в Черном море массово гибнут млекопитающие. Как рассказывал доктор биологических наук Иван Русев, когда к пляжу, где много людей, подплывает одинокий дельфин, это, скорее всего, плохой знак – вероятно, млекопитающее получило контузию из-за взрывов и дезориентировано. По его словам, в последнее время у берегов Одессы много таких случаев, ведь во время полномасштабного вторжения РФ в Украину китообразные получают тяжелые контузии из-за мощных военных шумов в морской акватории.

В начале июня мы писали, что на побережье Одесской области вынесло десятки мертвых дельфинов. Русев отмечал, что именно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Чёрном море началась самая масштабная волна гибели млекопитающих. "Главная, страшная и единственная первопричина этого ужаса – война... Экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная, смертоносная военная нагрузка – взрывы, запуски ракет, использование мощных сонаров военных кораблей – уничтожает биоразнообразие", – подчеркнул ученый.

Вас также могут заинтересовать новости: