Для людей, родившихся в эти дни, верность – главное в любви

Нумерологи выделили несколько групп дат рождения, представители которых больше всего ценят преданность партнера

Верность считается одной из важнейших черт в отношениях – именно на доверии держится любая крепкая пара, пишет Times of India.

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Однако, как утверждают нумерологи, есть люди, для которых преданность партнера имеет особое значение и фактически является определяющим условием отношений.

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Даты рождения 2, 11, 20 и 29

Люди, родившиеся в эти дни, находятся под влиянием Луны – планеты, отвечающей за эмоциональность, чувствительность и преданность. Такие личности ищут глубокую эмоциональную связь с партнером, а верность считают едва ли не главным условием любви. Когда они уже взяли на себя обязательства, то ожидают от второй половинки такой же преданности и честности.

Даты рождения 4, 13, 22 и 31

Представители этих дат находятся под влиянием Раху – планеты решительности и стабильности. Эти люди склонны к определенной ревности по отношению к партнеру, поэтому ищут исключительно верных спутников жизни. Только уверенность в честности избранника позволяет им думать о долгосрочных отношениях.

Даты рождения 8, 17 и 26

Те, кто родился в эти дни, находятся под влиянием Сатурна – планеты ответственности и долгосрочной стабильности. Как отмечают нумерологи, такие люди особенно ценят верность в любви. Для стабильных отношений им важна полная ясность: они либо полностью в отношениях, либо выходят из них – промежуточных вариантов для них не существует.

Ранее УНИАН писал о датах рождения с самой сильной личностью и силой притяжения.

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