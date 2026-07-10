Гороскоп на 11 июля по картам Таро: Козерогам - поддержка, Скорпионам - вдохновение

Этот день станет особенным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 11 июля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Суббота принесет много неожиданностей, которые могут повлиять на ваши планы. Также день будет удачным для бесед с близкими.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". Суббота покажет, что даже выходной может стать днем маленьких побед, если вы не будете торопиться и будете делать всё с вниманием к деталям. Но не стоит распылять силы на десяток дел одновременно, ведь сейчас гораздо важнее качественно завершить одно дело, чем начать несколько новых. Не исключено, что вам захочется вернуться к занятиям, которые когда-то приносили удовольствие или умиротворение. Если вы давно откладывали разговор с близким человеком, именно сейчас найдутся нужные слова, которые помогут избежать недоразумений. Во второй половине дня может появиться интересная идея, способная принести пользу не только сейчас, но и в будущем. Не игнорируйте собственное вдохновение, даже если оно покажется мелочью.

Телец

Ваша карта – "Колесо Фортуны". Иногда судьба меняет планы настолько неожиданно, что сначала это вызывает лишь удивление, и именно такой может стать ваша суббота. Не спешите расстраиваться, если что-то пойдет не так, как вы хотели, ведь уже совсем скоро станет понятно, что эти изменения были к лучшему. День принесет неожиданные встречи, интересные новости или приятные стечения обстоятельств, которые сложно будет назвать случайными. Не отказывайтесь от приглашения, даже если оно поступит в последнюю минуту, потому что именно оно способно подарить хорошие эмоции. В финансовых вопросах лучше полагаться на здравый смысл, а не на чужие советы. Вечером стоит вспомнить об отдыхе и позволить себе чуть больше, чем обычно. Не забывайте, что жизнь любит удивлять тех, кто готов к переменам.

Близнецы

Ваша карта – "Двойка Жезлов". Не спешите соглашаться на первое попавшееся предложение только потому, что оно кажется самым простым. Суббота даст возможность спокойно всё обдумать и понять, чего вы хотите на самом деле. Если появится желание сменить обстановку, отправиться за город или открыть для себя новое место – сделайте это. День также будет благоприятен для планирования будущих поездок, обучения или крупных покупок. В общении с близкими не бойтесь озвучивать свои идеи, ведь они найдут поддержку. К вечеру вы поймёте, что даже небольшой шаг в новом направлении может повлиять на будущее. Будьте смелее и не слушайте никого.

Рак

Ваша карта – "Девятка Пентаклей". Эта суббота станет напоминанием о том, что у вас есть полное право наслаждаться результатами своего труда и не искать себе новых забот только потому, что вы привыкли быть постоянно занятыми. День прекрасно подходит для отдыха, небольших приятных покупок или времени, проведенного так, как хочется именно вам. Если в последнее время вы экономили на собственных желаниях, карта советует немного побаловать себя без угрызений совести. Приятно удивит окружающая атмосфера, ведь люди с готовностью будут поддерживать ваши идеи и инициативы. В отношениях стоит больше говорить о совместных мечтах, а не о повседневных проблемах. Вечер идеально подойдет для спокойной прогулки или встречи с человеком, рядом с которым вы чувствуете себя непринужденно.

Лев

Ваша карта – "Паж Кубков". Суббота принесет много приятных неожиданностей, если вы позволите себе быть открытыми к новому. Не исключено, что кто-то порадует вас новостью, искренним комплиментом или неожиданным знаком внимания. В этот день не стоит скрывать свои эмоции, ведь именно искренность поможет сделать отношения с друзьями теплее. Если давно хотели заняться творчеством или вернуться к старому хобби, сейчас для этого очень подходящее время. День также будет благоприятствовать встречам с друзьями, семейным праздникам и романтическим свиданиям. Не бойтесь говорить людям о том, что они важны для вас. К вечеру вы поймёте, что хорошее настроение часто начинается с маленьких, но очень искренних моментов.

Дева

Ваша карта – "Семерка Кубков". Суббота может предоставить вам сразу несколько интересных возможностей, из-за чего будет непросто решить, на чём сосредоточиться в первую очередь. Но не стоит торопиться с выбором только потому, что боитесь потерять время, ведь не каждое заманчивое предложение окажется действительно достойным вашего внимания. В течение дня кто-то может поделиться идеей, которая будет звучать очень убедительно, однако не спешите соглашаться, пока не выясните все детали. В то же время не стоит отказываться от своих мечтаний только потому, что они кажутся слишком смелыми. Если почувствуете потребность побыть в одиночестве – используйте это время для того, чтобы спокойно расставить все по полочкам. К вечеру многие вопросы найдут ответы сами собой, а неопределенность постепенно исчезнет.

Весы

Ваша карта – "Рыцарь Пентаклей". Эта суббота не сулит громких событий, зато она поможет сделать несколько важных шагов, которые вскоре принесут ощутимый результат. Не спешите и не сравнивайте себя с другими, ведь сейчас вы движетесь в правильном темпе. День прекрасно подходит для планирования бюджета, наведения порядка или завершения того, что давно ждало вашего внимания. Если близкий человек обратится к вам за советом, не пытайтесь решить всё за него – достаточно будет просто выслушать. В финансовых вопросах стоит избегать импульсивных трат, даже если очень захочется порадовать себя. Вечер принесет ощущение спокойствия и удовлетворения от продуктивно проведенного дня.

Скорпион

Ваша карта – "Туз Жезлов". Вас ждет день, способный вернуть давно забытое вдохновение. Уже с утра может возникнуть желание сделать что-то необычное: отправиться в новое место, попробовать новое увлечение или взяться за дело, которое вы постоянно откладывали. Сейчас не стоит ждать идеального момента, ведь именно суббота станет прекрасным стартом для чего-то нового. Если кто-то предложит интересное сотрудничество или необычную идею, отнеситесь к ней серьезно. В личной жизни не скрывайте своих эмоций, ведь искренность поможет сделать отношения ещё крепче. День также будет благоприятствовать активному отдыху, путешествиям и знакомствам. К вечеру вы почувствуете, что снова наполнились энергией и желанием двигаться вперёд.

Стрелец

Ваша карта – "Четвёрка Жезлов". Суббота принесёт атмосферу тепла, уюта и приятного общения, поэтому не стоит проводить её в одиночестве, если есть возможность встретиться с близкими людьми. В этот день особое значение будут иметь семейные традиции, дружеские беседы и моменты, когда все собираются за одним столом. Возможно, вы получите приглашение на праздник или сами решите организовать небольшую встречу. Если в последнее время вы много работали – позвольте себе наконец полностью отключиться от рабочих вопросов. В любви возможен приятный сюрприз или неожиданный знак внимания, который подарит хорошее настроение на весь день. А вот вечер станет идеальным временем для отдыха без спешки и лишних мыслей.

Козерог

Ваша карта – "Шестерка Пентаклей". Вы можете получить помощь именно тогда, когда меньше всего ее ожидаете, или сами станете тем человеком, который поддержит кого-то в важный момент. Не бойтесь принимать заботу от других, ведь иногда это так же важно, как и помогать самому. День будет удачным для благотворительности, подарков, семейных покупок или приятных сюрпризов для близких. В финансовых вопросах стоит проявить щедрость, но не забывать и о собственных потребностях. К вечеру вы почувствуете, что добрые дела наполняют гораздо больше, чем любые материальные вещи. Также не забывайте наполнять себя новыми эмоциями.

Водолей

Ваша карта – "Королева Жезлов". Водолеи буквально будут притягивать к себе внимание окружающих, даже если не будут прилагать для этого никаких усилий. Люди с удовольствием будут поддерживать ваши идеи или просто захотят провести с вами больше времени. Не скрывайте своих талантов и не отказывайтесь от возможности проявить себя, ведь сейчас для этого очень подходящий момент. В отношениях стоит больше доверять своим чувствам, а не чужим советам. Вечер подарит хорошее настроение и много приятных моментов, которые запомнятся надолго. Вы ещё раз убедитесь, что уверенность в себе способна открыть даже те двери, которые казались закрытыми.

Рыбы

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Для вас суббота станет днём совместных дел, интересных знакомств и полезного обмена мнениями. Если кто-то предложит присоединиться к новому проекту – не спешите отказываться, ведь именно там могут появиться интересные возможности. А ещё в этот день не стоит пытаться всё делать самостоятельно – поддержка других людей окажется очень ценной. В семье легко удастся найти компромисс даже в тех вопросах, которые раньше вызывали споры. День также будет удачным для творчества или планирования будущих перемен. Вечером вы можете услышать слова, которые вдохновят вас на новые цели.

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