В сети появились новые подробности о Project Moohan, дебютной гарнитуре смешанной реальности от Samsung, которая станет ответом на Apple Vision Pro. Как пишут в 9to5Google, презентация устройства состоится уже в этом месяце.

Ожидается, что предзаказ гарнитуры стартует вскоре после презентации 15 октября, а в продажу она поступит 22 октября. Цена устройства, согласно источнику, составит 1800-2800 долларов (~75 000–115 000 гривен), так что новинка окажется дешевле Vision Pro (от $3499).

Источник также утверждает, что XR-гарнитура от Samsung не будет доступна везде и сразу. Сначала Samsung выпустит лишь пробную партию (около 100 000 экземпляров) для оценки спроса. Скорее всего, сначала гарнитура будет эксклюзивной для Кореи и нескольких близлежащих азиатских стран.

Некоторые характеристики гарнитуры уже известны: чип Snapdragon XR2+ Gen 2 и Android XR – новая операционная система от Google для носимых устройств. Управление будет происходить при помощи жестов и голосовых команд. Устройство сможет переводить живую речь на лету и давать контекстуальные подсказки при помощи ИИ.

Еще до премьеры будущая новинка побывала на обзоре у известного блогера MKBHD. Она выглядит как Apple Vision Pro, но у нее есть много преимуществ как по части эргономики, так и по части ПО – Android XR с интегрированным Google Gemini выгодно отличает Moohan на фоне Vision Pro без ИИ. Также блогер похвалил резкость картинки и отзывчивость устройства.

Также до конца года у Samsung должен выйти первый смартфон с тройным сгибом. По имеющимся данным, "трикладушка" будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

УНИАН рассказывал, что смарт-часы Samsung научатся выявлять ранние признаки сердечной недостаточности. Кроме того, компания разработала компактный гаджет для снятия ЭЭГ, который крепится на ухо.

