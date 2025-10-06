Устройство от "Яблочных" останется без AR-экрана, говорит Марк Гурман.

По данным Bloomberg, успех Meta в сфере смарт-устройств заставил Купертино перераспределить ресурсы. Часть команды, работавшей над вторым поколением Vision Pro, теперь занята созданием первых умных очков Apple, которые должны появиться в 2027 году.

По словам Марка Гурмана, анонс устройства может состояться уже в 2026 году, чтобы разработчики успели подготовить свои приложения для новой платформы.

Но есть одно большое "но": первая версия очков Apple выйдет без AR-экрана, то есть полноценной дополненной реальности не будет. Устройство сосредоточится на базовых функциях вроде приёма звонков, съёмки фото и голосовых команд.

Тем не менее, сообщается, что Apple отказалась от идеи сделать очки приложением к iPhone, так что, вероятно, это будет самостоятельное устройство.

Главный минус очевиден - без AR-дисплея устройство вряд ли выйдет в мейнстрим. Но, если верить источникам, уже второе поколение, которое ожидается после 2027 года, получит полноценную систему дополненной реальности.

Ранее мы рассказывали, что аналитик поделился, когда Apple выпустит новую более дешёвую версию Apple Vision. Минг-Чи Куо утверждает, что новое устройство будет на 40% легче.

