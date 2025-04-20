Дешево и сердито: Apple работает над упрощённой версией провальных AR-очков Vision Pro

Apple Vision Air могут официально представить уже в этом году.

Apple работает над упрощённой версией гарнитуры Vision Pro, и, судя по новым утечкам, она может выйти под названием Vision Air.

Это будет более доступное по цене устройство, призванное донести опыт смешанной реальности до широкой аудитории. При этом, как и в случае с Vision Pro, Apple делает ставку на премиум-дизайн и технические тонкости, но с рядом ощутимых компромиссов.

Свежая утечка показывает возможный аккумуляторный блок будущей гарнитуры. Фото было опубликовано известным инсайдером Сонни Диксоном, но вскоре удалено. Однако изображение всё же попало в сеть через превью в WhatsApp, и теперь его обсуждают в техносообществе.

Видео дня

На снимке батарейный модуль меньшего размера и веса, чем у оригинального Vision Pro, и с новым цветом Midnight Blue.

Меньше вес - меньше автономность? Вероятнее всего, новый аккумулятор будет содержать меньше ячеек, что повлияет на продолжительность работы гарнитуры. Но Vision Air и сам должен быть менее прожорливым: вместо чипа серии M в нём, по слухам, установят более энергоэффективный A-чип, а экран - попроще и с меньшим разрешением.

Apple, похоже, готовит гарнитуру, которая не заменит, а дополнит Vision Pro, сделав AR/VR более доступным без отказа от фирменного качества.

Среди ключевых отличий - упрощённый корпус (возможно, с элементами из титана), редизайн интерфейсов и, главное, снижение цены. Точной информации о стоимости пока нет, но ожидается, что она будет существенно ниже 3 тысяч долларов, за которые продаётся оригинальная модель. Официальная презентация Vision Air может состояться уже в этом году.

Ранее мы рассказывали, что Apple готовит к выходу свой первый складной смартфон, который, как ожидается, появится в конце следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: