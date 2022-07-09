Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал.

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter.

Об этом сообщило американское издание CNBC. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Издание ссылается на письмо, отправленное юристом Маска главному юридическому директору Twitter.

Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.

Война в Украине и помощь Илона Маска:

3 июня 2022 года в больнице Бородянки установили солнечные панели от Илона Маска.

9 июня 2022 года Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

12 июня 2022 года Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink.

На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.

Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщается, что всего за час до вторжения Россия взломала сеть, которую использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывания связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.

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