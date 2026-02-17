'Это величайшее поколение Украины': экс-директор ЦРУ поделился, что будет после войны

По мнению Петреуса, опыт Украины может стать примером для союзников во всем мире.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высоко оценил трансформацию украинского военно-промышленного комплекса во время войны и назвал украинцев "величайшим поколением Украины", сообщает Oboz.UA.

По мнению экс-директора ЦРУ, украинский ВПК производит технологии завтрашнего дня для сегодняшней войны.

"Это величайшее поколение Украины. Когда начнется прекращение боевых действий, мы увидим Украину как крупнейший военно-промышленный комплекс на Западе, который строит совершенно новую страну, сосредоточенную на новых технологиях и новых экономических начинаниях", - считает Петреус.

Видео дня

По его мнению, опыт Украины может стать примером для союзников во всем мире. Петреус считает, что им следует пересмотреть свои подходы и обновить армейские технологии с учетом современных реалий ведения боевых действий на земле, в воздухе и на море.

"Союзникам не следует попадать в ловушку покупки устаревших систем, а не того, что является будущим войны. Лучше всего это видно в Украине. Нам нужно понять, как они сократили цепочку уничтожения. Все начинается с новых концепций операций, которые превращаются в доктрину", - отметил бывший директор ЦРУ.

Украинское оружие: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров рассказал, что Украина разработала систему противовоздушной обороны "Шершень", которую уже испытали пятью типами ракет. Добавляется, что это были ракеты советского и иностранного производства, а также украинские разработки. Гончаров поделился, что система разработана таким образом, чтобы была возможность использовать ракеты разных калибров с одной пусковой установки. При необходимости в комплекс можно интегрировать любой радар.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что благодаря запуску совместного производства дронов для Украины в Германии, до конца 2026 года украинские защитники должны получить 10 тысяч дронов. Примечательно, что Зеленский уже ознакомился с производственными мощностями совместного украинско-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH. Он рассказал, что уже принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Также президент Украины увидел производственную линию и первый полет беспилотника. По словам Зеленского, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: