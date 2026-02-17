17 февраля принято закляться и уделять внимание кошкам.

Семнадцатое февраля примечательно парой международных торжеств, которые имеют важное значение для всего мира. Православные верующие вспоминают одного прославленного украинского монаха, а по народным верованиям праздник сегодня принято проводить в полном молчании, чтобы не накликать беду.

Какой сегодня праздник в мире

17 февраля 2026 года наступает Китайский Новый год, который отмечают не только китайцы, но и все приверженцы восточной астрологии. Необычные традиции праздники и связанные с ним верования имеют много поклонников по всей планете.

Также в эту дату проводится очень милое событие - Международный день котов, когда все владельцы кошек имеют законный повод поделиться фотографиями своих любимцев в интернете. В честь торжества можно приютить бездомное животное.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День спонтанной доброты, День кофе с молоком, День капусты, День силы духа.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы также могут присоединиться к "кошачьему" празднику и поделиться фотографиями и рассказами о своих питомцах в соцсетях, а также поболеть за наших спортсменов на Олимпийских играх 2026. В остальном для нашей страны это обычный день, праздник сегодня в Украине не отмечается.

Какой сегодня праздник церковный

Христианская церковь 17 февраля по новому календарю чтит мученика Феодора Тирона, которого казнили за религиозные взгляды. А также отшельника Федора Киево-Печерского по прозвищу Молчальник, которого за подвиг молчания Господь вознаградил даром чудотворения. В староцерковном календаре сегодня праздник православного чествования святого Николая Исповедника.

Какой сегодня праздник в народе

17 февраля в Украине ожидается похолодание, а древние приметы об этой дате утверждают следующее:

если похолодало, то впереди будет еще 2 недели морозов;

елочные ветки загнулись вниз - к заморозкам, выпрямились - к потеплению;

если в доме "ожили" мухи, то будет ранняя весна;

деревья покрылись липким снегом, к хорошему урожаю летом.

Обычаи сегодняшнего дня по большей части основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Святому Феодору Тирону молятся о нахождении пропавших без вести людей, а у Молчальника просят сдержанности в словах и избавления от сплетен. Считаеся, что 17 февраля положено проводить молча. Кто завершит важное дело в полной тише, обязательно достигнет успеха.

Удачным день считается для закаливания организма. Для этого наши предки умывались холодной водой. Девушкам стоит протереть лицо снегом, и тогда кожа будет красивой.

Что нельзя делать сегодня

По народным верованиям стоит быть очень осторожными со словами: отказаться от ругани, сплетен, пустых обещаний, оскорблений. Любое неосторожно сказанное в праздник 17 февраля выражение будет иметь серьезные последствия. Кроме того, не стоит загадывать вслух желания и рассказывать о планах, иначе ничего не сбудется.

