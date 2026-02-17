В Африке есть огромный амфитеатр, который завораживает своей красотой: где он находится

В этом месте, по сравнению с амфитеатрами в Италии, нет толп.

Цирковое сооружение для гонок в Эль-Джеме является третьим по величине римским амфитеатром в мире, однако оно находится не в Италии, а в Тунисе. Каменное сооружение на 35 тысяч мест датируется III веком н. э. Об этом пишет The Sun.

"Построенный местным имперским чиновником Гордианом, позже императором Гордианом II, он такой же впечатляющий, как и римский Колизей на 50 000 мест, на котором он основан, за исключением входной платы в 15,80 фунтов стерлингов (около 930 грн - УНИАН) за человека и толпы", - уверяют в материале.

Многие считают, что фильм с Расселом Кроу "Гладиатор" снимали в Эль-Джеме, однако это не так.

Видео дня

"Но если вы хотите почувствовать себя Максимусом Децимусом Меридием (главный герой фильма - УНИАН) на настоящей гладиаторской арене, здесь для этого есть достаточно места. Она хорошо сохранилась, несмотря на то, что после ухода римлян ее разграбили для местного строительства, а затем в 17 веке бомбили османские войска, когда повстанцы спрятались внутри", - рассказали в The Sun.

Сейчас в этом месте проводятся летние концерты классической музыки, а также там можно получить невероятное представление о римских временах.

В то же время эксперты советуют взять с собой головной убор, ведь это место находится на краю Сахары, из-за чего там может быть очень жарко. Однако на территории есть затененное кафе, где можно выпить прохладительный напиток или съесть мороженое.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в Японии есть странная железнодорожная станция, которая не имеет входа и выхода. Речь идет о станции Сейрю, которая расположена среди гектаров густых лесов между станциями Нагува и Некаса. К этой станции не ведут ни дороги, ни пешеходные дорожки, и из-за ее сельского расположения до нее можно добраться только поездом.

Также сообщалось, что в Ирландии есть волшебный остров, где можно пройти по следам кинозвезд. Как стало известно, в этой местности снимали фильм Мартина Мак-Доны "Банши Инишерина", который был номинирован на премию "Оскар".

Вас также могут заинтересовать новости: