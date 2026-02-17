Какие кошки дарят спокойствие и уменьшают стресс: ветеринары назвали 5 самых ласковых пород

Котики - это всегда хороший способ успокоиться.

Некоторые породы кошек не только милые, но и могут поднять вам настроение и подарить спокойствие. Поэтому, если вы хотите завести спокойную породу кошек, то в ParadePets поделились советами по этому поводу. Издание назвало 5 пород кошек, которые, по мнению ветеринаров, снижают стресс.

Регдол

Регдолы - не просто красивые кошки, они - одна из лучших пород для снижения стресса. Эти ласковые пушистики получили свое название не просто так - когда их держат на руках, они часто расслабляются.

"Эти красивые кошки известны своим спокойным, ориентированным на людей характером, что может быть успокаивающим для многих владельцев домашних животных. Они часто любят тихое общество и предсказуемые рутины, что делает их хорошим выбором для семей, стремящихся к спокойствию", - заверил клинический директор онлайн-сервиса ветеринарной помощи Dutch Абель Гонсалес.

Британская короткошерстная

Эти кошки известны своим спокойным характером, сочетая в себе стабильную энергию с большой дозой эмоциональной независимости, поэтому неудивительно, что их считают ласковыми кошками, которые снижают уровень тревожности. Также это самая популярная порода кошек, которая помогает снять стресс.

"Они часто являются тихими компаньонами, которые не требуют много внимания", - сказала ветеринар Аманда Насименто.

Мейн-кун

Если вы любите крупных кошек, то мейн-куны являются одной из лучших пород для снятия стресса. Несмотря на то, что это самая крупная порода домашних кошек, которые иногда весят до 11 кг, эти ласковые великаны очень спокойные, общительные и ласковые.

"Они чувствуют себя лучше всего, когда их физические и психические потребности удовлетворены, включая обогащение и уход, поэтому спокойствие исходит от структуры, а не только от темперамента", - объяснил Гонсалес.

Бирманская кошка

Эта порода обладает редким и успокаивающим балансом, который уменьшает тревожность, не будучи слишком навязчивым.

"Они, как правило, тихо следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату, оказывая присутствие, а не давление. Бирманские кошки успокаивают просто своим присутствием", - добавил эксперт.

Персидская кошка

Эта порода известна своим спокойствием и любовью к рутине.

"Персы известны своим спокойным поведением, низкой энергичностью и предпочтением тихой, предсказуемой обстановки. Их кроткая натура может быть успокаивающей, особенно для владельцев домашних животных, которые стремятся к более спокойному эмоциональному ритму дома", - подчеркнул Гонсалес.

