Выращивание комнатных растений – это приятный процесс, но он требует времени и усилий. Если вы хотите сделать процесс еще более легким и расширить коллекцию, подумайте о выращивании комнатных растений из семян, вместо того, чтобы покупать их в магазине. Список растений, которые особенно хорошо подходят для этого подхода, предоставила на своем сайте известная советчица Марта Стюарт.

Колеус

Колеус выращивают ради его привлекательных листьев различных насыщенных оттенков и динамичных узоров, которые украшают дом. Его также легко вырастить из семян, и он прорастает менее чем за две недели при условии достаточной влажности и влажной почвы. Хотя колеус не нуждается в максимальном солнце, ему нужно много света, чтобы его листья оставались яркими. Эти неприхотливые комнатные растения очень снисходительны к новичкам, говорит преподаватель садоводства Робин Тротт, которая рекомендует сорта "Радуга", "Волшебник" и "Черный дракон".

Спаржевый папоротник

Сродни съедобной спарже, но не являются тем же видом, спаржевые папоротники выращиваются для декора и хорошо процветают в помещении, добавляя вашей коллекции растений прекрасную тонкую, мягкую текстуру. Спаржевый папоротник очень хорошо переносит жизнь в помещении, не слишком прихотлив к графикам полива и может обходиться не совсем идеальными условиями освещения. При посадке из семян нужно замочить семена на ночь перед посадкой и обеспечить влажную почву в горшке до прорастания, что может занять месяц или больше.

Хлорофитум

Эти растения любят разрастаться и их можно легко размножать розетками, как, например, клубнику. Но можно выращивать хлорофитум из семян. Семена сажают на глубину 1,2 см в почву. Яркий непрямой солнечный свет полезен для прорастания семян, но как только растение вырастет, оно может переносить низкую освещенность.

Бегония

Если вы выращиваете бегонии из семян, у вас будет больший выбор сортов – больше, чем если бы вы купили уже взрослое растение. Сильное прямое освещение важно во время прорастания, поэтому старайтесь разместить их в окне, выходящем на восток или запад, или используйте лампы для выращивания.

Рассыпьте семена в горшок или лоток, не заделывая их в почву, и обеспечьте достаточное количество влаги во время прорастания. "Распространенной ошибкой при выращивании комнатных растений из семян в помещении является недостаточная влажность или освещение", – говорит автор садоводства Энид Оффолтер. "Легко перелить, когда растения молодые, поэтому следует быть особенно осторожными при поливе".

Гипоэстес

Поразительно красивое растение может добавить новых красок вашей коллекции комнатных растений. Лучше всего то, что его легко вырастить из семян. "Оно быстро прорастает и хорошо растет в помещении с ярким, непрямым светом", – отмечает Тротт. Однако будьте осторожны с его особыми потребностями. "Семенам растения нужен свет для прорастания, поэтому держите его на поверхности", – добавляет она.

Что дачникам нужно успеть сделать в феврале

Напомним, что в феврале уже начинаются подготовительные работы для дачников. Можно начинать высевать раннюю рассаду овощей и цветов, а некоторые растения, например укроп, в южных регионах можно высевать в открытый грунт – если позволит погода и разморозится земля.

