В Венгрии завершена эксплуатация вертолетов Ми-24: что известно об их дальнейшей судьбе

Известно, что последний полет этих вертолетов в Венгрии состоялся 4 февраля 2026 года.

В начале февраля 2026 года Венгрия без официальных объявлений завершила эксплуатацию ударных вертолетов Ми-24, сообщает Portal Militarny.

Указывается, что последний полет состоялся 4 февраля, а уже на следующий день срок действия документов о летной годности последнего борта истек.

История этих вертолетов в Венгрии началась в 1978 году, когда из СССР прибыли первые четыре машины версии Mi-24Д из общей партии в 30 единиц. Со временем авиапарк пополнился усовершенствованными Mі-24В, а в 1995 году страна получила бесплатно от Германии подержанные вертолеты бывшей армии ГДР.

Отмечается, что хотя Венгрия и получила значительное количество техники, экономические трудности и сокращение войск постоянно уменьшали количество активных бортов.

Примечательно, что после нескольких лет перерыва в полетах, в 2018-2019 годах восемь вертолетов прошли капитальный ремонт на российском заводе в Санкт-Петербурге. В частности, были обновлены двигатели ТВ-3-117, а кабины адаптировали под очки ночного видения. Добавляется, что именно тогда венгерские машины получили свою характерную графитово-черную окраску.

В статье говорится, что в последний период службы боевая ценность этих вертолетов была минимальной. У Венгрии не было запасов управляемых противотанковых ракет 9М114, а срок хранения неуправляемых ракет С-5 и С-8 давно истек.

Издание поделилось, что из-за риска аварий их даже не использовали для учений, поэтому единственным доступным вооружением оставались 30-мм пушки версии Ми-24П.

Известно, что в настоящее время все вертолеты отбуксировали на места хранения аэродрома Szolnok. Там они будут ждать окончательного решения о своей судьбе. Их заменили легкие ударные вертолеты Airbus H145M, 20 единиц которых Венгрия получила в течение 2019–2021 годов.

Вертолет Ми-24: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина создала свою версию Ми-24РХР, которая отличается от оригинальной. Военный портал приводит данные, что по состоянию на февраль 2022 года украинская армия имела около 34 Ми-24 в рабочем состоянии, из которых 2 серии Ми-24РХР. Вертолет Hind-G1 использовали во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году для измерения уровня радиации. Однако, вероятно, из-за загрязнения радиацией такие экземпляры были выведены из эксплуатации. Общий парк вертолетов составлял около 100 единиц, большинство из них были транспортными Ми-8 серии Hip. По подтвержденной информации, Украина потеряла не менее 11 Ми-24.

Также мы писали, что украинская разведка сообщала, что в ночь с 9 на 10 ноября 2025 года на аэродроме "Клин-5" в Московской области был уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Известно, что сгоревший вражеский вертолет принадлежал к 92-й эскадрилье 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ. В сообщении ГУР Украины указывалось, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, Россию ждет справедливое наказание.

