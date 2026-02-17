Родился в рубашке: во Львове мужчина поскользнулся и попал под колеса автомобиля

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал, что мужчина жив, но травмирован.

В понедельник, 16 февраля, во Львове мужчина переходил дорогу по улице Тершаковцев, неожиданно поскользнулся и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич и выложил в своем Telegram-канале видео с моментом инцидента.

На кадрах видно, как мужчина уверенно переходит дорогу, но вдруг он поскользнулся и упал. В этот момент рядом проезжал автомобиль и не успел затормозить, задев пешехода.

Зинкевич поделился, что по предварительной информации пешеход жив, но получил травмы.

Видео дня

"16.02.2026 Ул. Тершаковцев, несчастный случай с пешеходом поскользнулся, по предварительной информации пешеход травмирован, жив", - говорится в сообщении депутата.

Погода в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что новая неделя в Украине началась с похолодания. Во вторник, 17 февраля, морозы в Украине усилятся. Примечательно , что ночью на севере страны температура опустится до -15°...-17°. Днем во вторник в большинстве областей столбики термометров покажут 0°...-5°, на севере будет холоднее, а на юге +1°...+3°. Ожидается, что будет солнечная погода, но на юге и юго-востоке ожидаются дожди со снегом.

Также мы писали, что на этой неделе погода в Украине будет нестабильной. Следует ожидать постоянных колебаний температуры, снега, мокрого снега и дождей. По предварительным данным, перед выходными осадки снова накроют почти всю страну, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей. В то же время, температура в стране существенно не изменится. До конца недели днем по всей стране температура будет от легких "минусов" до небольших "плюсов".

