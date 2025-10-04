WhatsApp позаимствует еще одну функцию Telegram: пользователи точно обрадуются

Использование юзернеймов позволит общаться без необходимости раскрывать свой реальный номер телефона.

WhatsApp готовится к внедрению долгожданной функции, которая давно реализована у конкурентов вроде Telegram – имена пользователей формата @username. Это нововведение позволит общаться без необходимости раскрывать свой реальный номер телефона.

Опцию заметили в последней бета-версии WhatsApp для Android, позволяя предварительно резервировать юзернеймы, что позволит занять желаемый ник до официального запуска.

Имена пользователей должны содержать по крайней мере одну букву, от 3 до 30 символов, разрешено использование строчных символов латиницы, точек, цифр и подчеркиваний, но они не могут начинаться с "www". Это должно привести имена к единому формату и снизить риск создания фейковых аккаунтов.

Такой никнейм будет отображаться в беседах и групповых чатах у людей, у которых пользователя нет в контактах. Сейчас WhatsApp работает только через привязку к телефонным номерам.

Если тестирование пройдет удачно, то юзернеймы появятся уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.

Напомним, ранее WhatsApp уже получил новую функцию для общения, которой не хватает в Telegram. "Напоминания" позволят не забыть важные сообщения, на которые нужно ответить. Также в WhatsApp появился бесплатный переводчик чатов с поддержкой украинского языка.

