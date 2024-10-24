WhatsApp получит одну из полезных фишек Telegram: ее ждали много лет

После ее внедрения сохраненные в облаке контакты наконец можно будет синхронизировать с телефоном.

В мессенджер WhatsApp скоро должны добавить собственную книгу контактов – как в Telegram. После ее внедрения пользователи смогут переносить контакты в облако и использовать их на любом девайсе, включая веб-версию и клиент для Windows.

Ранее контакты пользователя в WhatsApp хранились на устройстве, на котором он установлен, из-за чего в случае потери смартфона или отсутствия резервных копий они терялись. Теперь после установки мессенджера и входа в аккаунт все номера останутся с ним, говорится в блоге разработчиков.

Отмечается, что добавленные в WhatsApp контакты можно будет восстановить даже в том случае, если человек зайдет в аккаунт с другого устройства.

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Сначала книга контактов появится в веб-версии WhatsApp и на компьютерах с ОС Windows, а затем и на других связанных устройствах. Контакты будут сохраняться по технологии Identity Proof Linked Storage (IPLS), которая использует ключ шифрования, генерируемый на устройстве. То есть доступ к ним сможет получить только сам пользователь.

Кроме того, WhatsApp планирует внедрить новую система пользовательских имен. Она позволит общаться, не раскрывая свой номер телефона, подобно тому, как это реализовано в том же Telegram. Нововведения должны заработать в ближайшее время.

Напомним, после недавнего обновления в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото по умолчанию. Также мессенджер прокачал видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек.

В свою очередь в Telegram после октябрьского обновления появились подарки, при этом спорные функции, в частности, "Люди рядом", наоборот, удалили. Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

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