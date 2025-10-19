Украина вошла в пятерку стран, предлагающих самые низкие цены на широкополосный интернет.

В зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь, сумма, которую вы ежемесячно тратите на интернет, может сильно варьироваться. Одни страны предлагают выход в сеть за считанные доллары, тогда как в других за стабильное соединение приходится платить в сотни раз больше.

Новое исследование, на которое ссылается SlashGear, выявило страны с самым дорогим и дешевым широкополосным интернетом.

Страна, где люди жители тратят больше всего денег на домашний интернет – это Соломоновы Острова, архипелаг в южной части Тихого океана. Средняя стоимость подключения здесь составляет около $457,84 в месяц (~19 000 грн).

Видео дня

Для сравнения, средняя мировая цена интернета составляет ~56 долларов в месяц, а в регионе Океании – около $105.

Самый дорогостоящий интернет

Соломоновы Острова — $457 в месяц;

Бурунди — $304 в месяц;

Острова Теркс и Кайкос — $202 в месяц;

Виргинские острова — $189 в месяц;

Бермуды — $185 в месяц.

На другом конце спектра находятся страны с самых дешевым интернетом. Здесь лидирует Судан: средняя стоимость этой услуги составляет $2,40 в месяц. За ним следуют Аргентина ($5,17) и Беларусь ($7).

Украина также входит в топ-5 стран с самым дешевым интернетом, со средней стоимостью 7.35 долларов в месяц (300 грн). Средний ежемесячный интернет-пакет в Египте составляет 8.31 доллара.

По скорости интернета Украина занимает 70 место со средним показателем 84.4 Мбит/с. Первые три места в рейтинге заняли Сингапур (324,92 Мбит/с), ОАЭ (310,05 Мбит/с) и Гонконг (305,71 Мбит/с).

Вас также могут заинтересовать новости: