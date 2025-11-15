Джимми Уэйлс ушёл с интервью после первого же вопроса.

Интервью основателя Wikipedia Джимми Уэйлса на немецком подкасте Jung & Naiv получилось максимально коротким, и закончилось оно буквально за 45 секунд на первом же вопросе.

После стандартного приветствия ведущий Тило Юнг уточнил: Уэйлс всё-таки основатель или сооснователь Wikipedia? Уэйлс сразу отрезал: "Мне всё равно. Это самый тупой вопрос на свете".

Юнг решил докопаться и попросил объяснить, с чего такое недовольство. Уэйлс усмехнулся, но уже выглядел раздражённым. Когда ведущий попытался сформулировать ещё раз: "Для вас вы основатель?" - интервью сорвалось окончательно:

Видео дня

"Я уже четыре раза ответил. Это не важно. Знаете что? Я закончил. Спасибо".

Юнг попытался понять, что происходит, но Уэйлс, уходя, бросил: "Не задавай тупых вопросов".

Вопрос о том, кто настоящий основатель Wikipedia, поднимают уже больше 20 лет. Проект создали Джимми Уэйлс и Ларри Сэнджер, но Сэнджер ушёл ещё в 2002 году и с тех пор регулярно критикует Wikipedia в разговорах с правыми медиа и конспирологами.

Тема давно стала для Уэйлса болезненной. В интервью Лексу Фридману он уже говорил, что вопрос "неважный", хотя признавал, что многие недооценивают вклад Сэнджера.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск запустил собственный нейросетевой аналог "Википедии". На сайте опубликовано почти 900 тысяч статей, но сервис уже успели обвинить в расизме, трансфобии и прославлении самого Маска.

Вас также могут заинтересовать новости: