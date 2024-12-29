Мы привыкли, что наши роутеры работают круглосуточно месяцами и даже годами. Однако этот девайс тоже требует внимания со стороны пользователя.

Когда тормозит Telegram и другие соцсети, не говоря уже о видеороликах, то причин медленного интернета может быть куча. От проблем с провайдером до сложностей непосредственно с роутером. Однако бывает, что роутер банально "устал" и требует внимания со стороны пользователя.

Все дело в устройстве роутера, ведь это не просто коробка, которая принимает и раздает интернет. Внутри него есть процессор, материнская плата и оперативная память – и эта память имеет свойство заполняться, если роутер работает в режиме нон-стоп.

Как результат, все чаще начинаются обрывы связи и проблемы с интернетом. В таком случае рекомендуется воспользоваться правилом "10 секунд".

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Секретный лайфхак, который ускорит ваш роутер

Этот совет часто дают интернет-провайдеры, когда клиенты сталкиваются с проблемами в работе своих роутеров.

Он заключается в том, чтобы выключить роутер из розетки (либо по кнопке), подождать 10 секунд до полной перезагрузки, а затем снова подключить его к сети.

Роутер по своей сути является миниатюрным компьютером, но в отличие от ПК или ноутбука он работает круглосуточно на протяжении месяцев, а порой и лет. Логично, что периодический перезапуск девайса облегчает ему жизнь и позволяет сделать интернет чуточку мощнее.

Как часто нужно перезагружать роутер

Обычно роутер рекомендуется перезагружать по мере необходимости, особенно если возникают очевидные проблемы с соединением. Впрочем, ничего страшного, если вы будете делать это в целях профилактики, дабы не допустить накопления большого числа ошибок.

В идеале, перезагружать роутер стоит хотя бы раз в неделю. Это простой способ уменьшить вероятность сбоев и обеспечить стабильную работу интернета.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, что такое "режим полета" в смартфонах и почему он нужен вам чаще, чем вы думаете.

Также рассказывали, как бесплатно ускорить компьютер на Windows 11 без глубоких технических знаний. Эти шаги подойдут и пользователям Windows 10, для которых небольшое увеличение производительности может иметь значение.

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