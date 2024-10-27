Секретная настройка, которая ускорит ваш роутер до максимума: проверьте сами

Не спешите менять роутер, улучшить качество интернета можно другим способом.

Если скорость работы вашего домашнего Wi-Fi кажется недостаточной, дело может быть не только в роутере. На качество сигнала влияет много самых разных факторов. Например, "соседство" роутера с другими девайсами или тот факт, что вы забываете перезагружать его время от времени.

Еще одним виновником плохой скорости соединения может быть соседский Wi-Fi, из-за чего происходит загруженность используемого канала связи. Такая проблема, как правило, наблюдается в многоквартирных домах, где установлено большое количество роутеров.

Как действовать:

открыть настройки роутера, зайдя на личный специальный адрес в браузере (192.168.0.1 или 192.168.1.1);

изменить настройки канала в разделе "Беспроводной режим", переключившись на 10, 11 или 12 канал;

сохранить изменения и перезагрузить роутер.

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Почему нужно менять каналы именно на 10, 11 или 12?

Все дело в том, что большинство соседей по умолчанию используют каналы с 1 по 9. Наша задача – избежать или минимизировать пересечение сигналов. В современных роутерах уже есть функция автоматического выбора оптимального канала, а вот в старых устройствах ее может не быть.

Проверить загруженность каналов можно с помощью специальных программ вроде Wi-Fi Analyzer – ее можно скачать бесплатно из магазина Windows. После установки приложения перейдите в раздел "Анализ", где отображаются все подключенные роутеры.

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