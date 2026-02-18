Европа резко увеличила импорт российского сжиженного природного газа

В прошлом году ЕС остался крупнейшим рынком сбыта для "Ямал СПГ", который критически зависит от доступа к портам и логистическим услугам Евросоюза.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз выросли с 325 млн куб.м. в сутки в 2024 году до 418 млн куб.м. в сутки в 2025 году. Об этом говорится в мониторинговом отчете Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики Украины.

Совокупный импорт природного газа (СПГ + трубопроводные поставки) вырос с 900 млн куб. м в сутки в 2024 году до 937 млн куб. м в сутки в 2025-м, что на 15% ниже уровня 2021 года.

Трубопроводные поставки газа от "Газпрома" уменьшились с 85 млн куб. м в сутки в 2024 году до 46 млн куб. м в сутки в 2025-м. Доля "Газпрома" в импорте газа в Евросоюз упала с 9% до 5%.

В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров ЕС потратили 1,4 млрд евро на закупку энергоресурсов из России, включая газ и СПГ. Крупнейшим импортером осталась Венгрия, за ней следуют Франция и Бельгия. По итогам 2025 года страны Евросоюза в целом потратили 7,2 млрд евро на российский СПГ.

В 2025 году к терминалам ЕС было доставлено более 15 млн тонн сжиженного природного газа с "Ямал СПГ", что принесло Кремлю около 7,2 млрд евро.

Хотя после полномасштабного вторжения в Украину Европа сократила поставки трубопроводного газа из России, доля ЕС в мировом импорте СПГ с "Ямала" выросла с 75,4% в 2024 году до 76,1% в 2025 году.

Европа отказывается от энергоресурсов из России

Недавно Европейский Совет принял решение о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Согласно решению, запрет на поставки "голубого топлива" вступит в силу через шесть недель после официального вступления документа в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Такой постепенный подход призван минимизировать влияние на цены и рынки.

Перед разрешением на ввоз газа в ЕС страны-члены будут проверять его страну происхождения. Нарушение новых правил повлечет за собой суровые штрафы: от 2,5 млн евро для физических лиц и от 40 млн евро для компаний.

Страны ЕС должны до 1 марта 2026 года подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и определить возможные проблемы, которые могут возникнуть при замещении российского газа.

Напомним, еще в июне 2025 года Евросоюз представил план постепенного отказа от российского газа. Согласно плану, блок должен завершить импорт "голубого топлива" до конца 2027 года. Эта инициатива - часть стратегии REPowerEU - дорожной карты ЕС для полного отказа от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и ядерную энергию.

