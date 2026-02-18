РФ придумала, как отправить молодежь Крыма на фронт, – СМИ

На полуострове развернута масштабная пропагандистская кампания.

Российские власти в оккупированном Крыму, вероятно, сформировали инфраструктуру для полного цикла подготовки специалистов для войск беспилотных систем. Таким образом, региону фактически отведена роль центра подготовки кадров для армии РФ, пишет "Крым.Реалии" (Радио Свобода) со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что согласно заявлениям подконтрольного Москве главы Крыма Сергея Аксенова, полуостров якобы является единственным регионом на украинской территории, который сейчас контролирует Москва, где выстроен полный цикл обучения технологиям беспилотников – от отбора школьников и студентов до получения профессии и включения в кадровый резерв.

В оккупированном Крыму активно развивают образовательную базу для подготовки операторов дронов. В частности, среди "лучших предпринимателей" отметили Максима Даниеляна – основателя социального учебного центра беспилотных аппаратов в Феодосии.

Говорится, что российские СМИ сообщают о создании на полуострове масштабного учебного центра для операторов БПЛА, который называют крупнейшим среди регионов РФ. Полный курс длится более 50 дней, а подготовку, по их данным, уже прошли более 1,5 тысячи российских военнослужащих.

Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма, доктор юридических наук Борис Бабин отмечает, что требования Кремля максимально способствовать набору и подготовке операторов дронов были доведены до руководителей российских регионов, крымских и севастопольских оккупационных администраций еще в 2025 году.

По его словам, процесс охватывает как милитаризацию молодежи через "курсы, тренинги, школы" в сотрудничестве с колледжами и университетами, так и обучение действующих военнослужащих на многочисленных крымских полигонах. Все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией.

По информации крымских правозащитников, амбиции российских властей идут дальше. Сейчас, по их данным, по инициативе Аксенова прорабатывается вопрос открытия в Симферополе военного училища для подготовки офицеров войск беспилотных систем.

Ранее оккупационная администрация рассматривала идею создания в городе училища пограничных войск, однако тогда проект не получил поддержки Минобороны РФ из-за близости региона к зоне боевых действий и его уязвимости. Теперь же, как утверждают источники, в Москве заинтересованы использовать уже сформированную в Крыму базу подготовки специалистов по беспилотным системам.

В то же время эксперты отмечают, что точно оценить реальные масштабы подготовки кадров и расширение этой деятельности пока сложно.

Украинские удары по Крыму

Напомним, военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер рассказал, что важными целями для украинских ударов на полуострове являются мощные электроподстанции, через которые транспортируется электроэнергия из РФ в оккупированный Крым и с полуострова на оккупированные территории Херсонской области.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный говорит, что ракета "Фламинго" пригодится для атак по важным логистическим объектам, к которым относится Крымский мост.

