'30 тонн золота' на авианосце: вся правда о двух гигантских якорях USS Abraham Lincoln

В соцсетях распространяется миф, что на носу американского авианосца "Авраам Линкольн" установлено "30 тонн чистого золота". На самом деле это неправда: "золотые" якоря корабля изготовлены из стали и только окрашены в золотой цвет, пишет Wionews.

Каждый из двух якорей авианосца класса Nimitz-class aircraft carrier весит примерно 27 тонн. Такая масса необходима, чтобы удерживать корабль водоизмещением около 100 тысяч тонн во время стоянки. Золото для этого непригодно – оно слишком мягкое и не выдержало бы нагрузки.

Золотой цвет – это символ награды Retention Excellence Award, известной как "Золотой якорь". Ее получают корабли, которые демонстрируют высокий уровень повторного набора личного состава. После получения награды экипаж имеет право покрасить стандартные серые якоря в золотой цвет. Если показатели снижаются, краску снимают.

Впечатляет и якорная цепь: одно ее звено весит около 160 кг, а один отрезок длиной примерно 27 метров – почти 9 тонн. Именно вес цепи, лежащей на дне, обеспечивает основную удерживающую силу вместе с 27-тонным якорем.

