'Это ужасно': украинская певица удивила требованием продюсеров в начале карьеры

Lida Lee призналась, что едва не испортила себе жизнь.

Популярная украинская певица Lida Lee впервые призналась, что ее заставляли удалить ребра.

По словам артистки, это произошло в подростковом возрасте. Тогда Лида участвовала в одной музыкальной группе, и продюсеры хотели сделать "идеальные формы" для вокалисток.

"Мне хотели удалить ребра в подростковом возрасте. Сейчас это кажется ужасным, а тогда мне, 17-летней, казалось, что это супер вау и именно такой поступок откроет мне путь на сцену. Думаю, вы помните ту девушку Барби из Одессы, за которой все наблюдали и восхищались, потому что она была супер стройной из-за того, что у нее не было ребер. Так вот, 14 лет назад один мой продюсер, а точнее продюсерша, решила, что было бы классно создать женскую группу, которая привлекала бы внимание и выглядела, как с обложки", - рассказала исполнительница хита "Схожі" в проекте "Що ДаLee".

Певица добавила, что она даже хотела согласиться на такое предложение. Однако ее вовремя остановили родители. Этот разговор Lida Lee вспомнила так:

"Их взгляд я не могу забыть до сих пор. Мы долго об этом говорили, потому что все знают, как трудно убедить подростка, что такая "идеальная" идея может испортить мне жизнь. Но я очень благодарна, что им это все же удалось: я расторгла контракт и не сделала этого. Никакой успех не стоит испорченной жизни".

