Война, суды и регулирование: что мешает развитию украинской электроэнергетики

Украинский рынок электроэнергии сегодня работает на пределе возможностей – между ракетными ударами по инфраструктуре и непредсказуемыми регуляторными решениями. По данным Oboz.ua, именно институциональные факторы все чаще становятся ключевым вызовом для отрасли.

В свое время экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон описали разницу между инклюзивными и экстрактивными институтами. Если первые поддерживают развитие бизнеса, то вторые – наоборот, создают атмосферу неопределенности. Украинский энергорынок, по мнению экспертов, до сих пор испытывает дефицит именно инклюзивных правил.

По данным "Украинских новостей", российские атаки регулярно меняют баланс системы: повреждения генерации приводят к росту цен, тогда как проблемы с сетями могут их резко снижать. Такая нестабильность затрудняет долгосрочное планирование и усиливает риски для инвесторов.

Видео дня

Особую дискуссию вызвали судебные решения с ретроспективным эффектом, в частности в деле №920/19/24, которые ограничили возможность изменения цены более чем на 10% даже для старых контрактов. Эксперты считают, что подобные шаги могут подорвать доверие к государственной политике и сдержать приход нового капитала.

Восстановление энергосистемы требует значительных ресурсов, и без частных инвестиций эту задачу будет сложно реализовать. Одним из ключевых направлений называют развитие распределенной генерации – менее зависимой от крупных объектов и более устойчивой к атакам.

Впрочем, противоречивые решения различных ветвей власти создают дополнительную неопределенность для рынка. Аналитики предупреждают: если правила игры останутся нестабильными, сектор может потерять часть трейдеров, а конкуренция – существенно снизиться.

Именно поэтому участники отрасли призывают к системному диалогу между государством и бизнесом. Отказ от ретроспективных норм, развитие децентрализованной генерации и прозрачное регулирование могут стать ключом к укреплению энергетической безопасности страны даже в военное время.