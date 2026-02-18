В РФ придумали, зачем им нужен был Starlink, и заявили, что блокировка ничего не изменила

В Москве заверили, что российские пункты управления якобы "обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства".

В России заявили, что отключение терминалов Starlink якобы не повлияло на систему управления войсками. Об этом российским СМИ сказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", - отметил он.

А начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Валерий Тишков заявил, что российские подразделения якобы использовали ранее систему спутниковой связи Starlink только для того, чтобы ввести противника в заблуждение.

Видео дня

"Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение", - цитируют его российские СМИ.

Кроме того, сказал он, российская армия использовала терминалы для ударов в глубину. Тишков добавил, что российские пункты управления "обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства". Также, по его словам, система боевого управления "функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками".

Блокировка Starlink: как это повлияло на российские войска

Как сообщал ранее УНИАН, по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, отключение Starlink уменьшило удары российскими дронами-камикадзе на Запорожском направлении. Он подтвердил, что у врага даже были случаи "френдли фаер", то есть ударов по своим, после отключения терминалов Starlink.

Также издание New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины писало, что на фоне блокировки Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Также это повлияло на системы связи и методы ведения боевых действий российской армии, затронув самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

Вас также могут заинтересовать новости: