Юрий Кобзар

Сыновья Трампа скупают оборонные стартапы, специализирующиеся на производстве БПЛА.

Члены семьи президента США пытаются заработать на буме военных беспилотников, вкладываясь в компании, которые их производят. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Эрик Трамп, второй по старшинству сын президента США, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в объединение производителей дронов Xtend и JFB Construction Holdings. Также в сделку вовлечена еще одна компания-производитель дронов Unusual Machines Inc., где брат Эрика, Дональд Трамп-младший, занимает должность советника. Обслуживает сделку инвестиционный банк Dominari Holdings Inc., который базируется в Трамп-Тауэр и ранее уже участвовал в других семейных предприятиях Трампа.

"Эта сделка приблизит семью Трампов к оборонному производству, что является приоритетом для администрации. Она также дает им финансовый интерес в компании, которая может извлечь выгоду из планов Министерства обороны по ускорению закупок военных беспилотников, что, по словам администрации, тормозится чрезмерной бюрократической волокитой", - пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в прошлом году компания Xtend выиграла "многомиллионный" контракт от Министерства обороны на разработку беспилотников на базе искусственного интеллекта. Соглашение об объединении с JFB было заключено на фоне подготовки Xtend к получению нового государственного заказа. Речь идет об участии в первом этапе программы Министерства обороны "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Армия США и дроны

Как писал УНИАН, несмотря на постепенное освоение малых дронов, американская армия в целом остается очень скептичной к этой технологии. По крайней мере на уровне среднего офицерского состава, где бытует мнение, что Украина и Россия активно применяют дроны из-за бедности, и поэтому, мол, богатой американской армии дроны не очень-то и нужны.

На военных учениях американские военные продолжают действовать так, как будто малых дронов просто не существует.

