Производители ПК и ноутбуков не ожидают улучшения ситуации вплоть до 2023 года.

Аналитики Counterpoint Technology Market Research опубликовала статистику по мировому рынку персональных компьютеров (ПК) в третьем квартале текущего года: продажи сильно обвалились.

Об этом сообщает издание GizmoChina, ознакомившись с отчетом.

Отмечается, что с июля по октябрь производители ПК и ноутбуков во всем мире поставили на рынок 71,1 млн устройств – это на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это уже шестой квартал подряд, когда показатели снижаются в годовом выражении.

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Наблюдающаяся картина объясняется рядом факторов. Это, в частности, продолжающаяся глобальная инфляция. Кроме того, негативное влияние на отрасль оказывает увеличение процентных ставок и раздутые товарно-материальные запасы, а также сложившаяся геополитическая ситуация, которая заставила компании экономнее тратить деньги на IT-сферу.

Производитель чипов AMD намекнул, что слабость рынка ПК уже негативно повлияла на их прибыль и планы на будущее, в то время как тайваньские бренды Acer и Asus не ожидают, что сектор ПК восстановится до второго полугодия 2023 года – даже несмотря на решающуюся проблему нехватки микросхем.

Вопреки проблемам, рейтинг игроков на рынке остается неизменным:

первое место по-прежнему останется за Lenovo с долей приблизительно 16%;

на втором месте находится НР, контролирующая приблизительно 13 % отрасли;

тройку лидеров замыкает Dell с объемом 12%.

На четвертом месте находится Apple, у которой почти 8% рынка. Примечательно, что купертиновцы – единственный производитель ПК, который за год смог нарастить свою долю. На пятом месте – Asus с показателем 5,5%. Остальные 16,2% рынка между собой поделили Acer, MSI и другие производители.

Из чего собрать игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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