Дефицит чипов возник из-за того, что спрос на них превысил уровни, прогнозируемые до пандемии.

Начиная с 2020 года, в IT-отрасли наблюдается дефицит целого ряда компонентов, включая различные чипы. Остановка заводов из-за пандемии коронавируса и природные катаклизмы не дают возможности производить компоненты быстро и в достаточном количестве.

А это вызывает задержки производства или недостаточную комплектацию конечных продуктов и приводит к росту их стоимости. Например, глава Razer предупредил о росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

Однако глава компании Qualcomm Криштиану Амон прогнозирует, что ситуация скоро улучшится. По его мнению, это произойдёт уже в 2022 году. Как сообщают южнокорейские СМИ, многие производители смартфонов не могли закупить у Qualcomm достаточного количества процессоров для своих гаджетов, что привело к спаду производства популярных устройств и росту цен для конечного потребителя.

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Что примечательно, руководители других компаний, работающих в сфере разработки и производства чипов, не разделяют оптимизма Амона.

Так, генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что глобальный дефицит чипов сохранится как минимум до 2023 года. В то же время генеральный директор Arm запугал всех, сказав, что ситуация может стать даже хуже, чем сейчас. Кто из них прав – покажет время.

Как ранее сообщал УНИАН, во время проведения конференции Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор – Snapdragon 8 Gen 1. Смартфоны на её основе можно ожидать на полках магазинов уже в следующем году.

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Автор: Денис Пономаренко