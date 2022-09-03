Самой популярной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1060, хотя доля владельцев этой модели сокращается.

Каждый месяц интернет-платформа Steam проводит опрос среди своих пользователей, чтобы узнать об используемом в их компьютерах "железе". В статистике за август можно отметить несколько интересных изменений.

Самой популярной видеокартой по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060 (6,39%), хотя доля владельцев этой модели сокращается. На втором и третьем местах находятся GTX 1650 (6,03%) и RTX 2060 (4,85%).

На каком ПК играет большинство геймеров мира

Процессор – 6-ядерный с частотой 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Видеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Самый популярный VR шлем – Oculus Quest 2

Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют больше 65% игроков Steam.

Видео дня

В сегменте операционных систем Windows 10 по-прежнему является самой популярной OC с показателем в 76%. Вторая самая популярная ОС на платформе – Windows 11. Она нарастила свою долю до 24,71 % пользователей.

Ранее УНИАН писал, что AMD представила новое семейство процессоров Ryzen 7000. Серия получила прирост производительности на такт на 13% по сравнению с предшественниками и на 29% – при однопоточных вычислениях.

Также сообщалось, что Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. И сразу в трех версиях: проводной, беспроводной и с RGB-подсветкой.

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