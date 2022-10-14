У производителей слишком большие запасы готовой продукции, а спрос на ПК, а соответственно и на комплектующие, падает.

Аналитики ожидают двухкратного падения цен на твердотельные накопители к середине 2023 года. При этом первые признаки снижения цен начнут проявляться уже в ближайшие месяцы.

Такие прогнозы основываются на том факте, что у производителей скопилось большое количество продукции на складах, а спрос на ПК, а соответственно и на комплектующие, падает, пишет Tom's Hardware.

Это, в свою очередь, вынуждает компании сокращать объемы производства. Например, Kioxia заявила, что с 1 октября сократит производство пластин 3D NAND на 40%, тогда как Micron замедлит выпуск 232-слойной 3D NAND. Однако аналитики считают, что это не сразу окажет необходимый эффект, поскольку обе компании имеют на складах полно чипов памяти, а производители SSD запасли множество дисков, которые им нужно реализовать.

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В настоящее время на Amazon можно приобрести накопитель Crucial P3 500 ГБ M.2-2280 за 44 доллара, что составляет 8,8 цента за гигабайт. Есть еще более дешевые 2,5-дюймовые диски PNY CS900 500 ГБ SATA, которые продаются по цене 31 доллар США или 6,2 цента за гигабайт.

Из чего собрать игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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