Украинский клуб сотворил фантастический камбэк в Кубке ЕКВ

Львовский "Барком-Кажаны" героически прошел греческий ПАОК.

Чемпион Украины, львовский "Барком-Кажаны" прошел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В 1/16 финала львовскому клубу удалось героически обыграть греческий ПАОК.

После поражения в домашней встрече со счетом 1:3 чемпиону Украины нужно было побеждать со счетом 3:0 или 3:1 в Салониках, после чего еще выигрывать в так называемом "золотом сете".

В итоге "Барком-Кажаны" разгромили соперника со счетом 3:0, после чего в напряженной борьбе выиграли и "золотой сет".

ПАОК - "Барком-Кажаны" - 0:3 (22:25, 21:25, 23:25, 14:16)

Самым результативным в составе победителей стал Юрий Томин, на счету которого 25 очков.

"Барком-Кажаны" во второй раз в истории клуба пробились в 1/8 финала Кубка ЕКВ, который является вторым по значимости волейбольным турниром Европы.

В 1/8 финала чемпион Украины встретится с австрийским "Альпеном".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Киев-Баскет" одержал еще одну победу во Кубке Европы ФИБА.