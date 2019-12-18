Киев-Баскет одержал очередную победу во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб разобрался с венграми.

"Киев-Баскет" во втором туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА играл дома против венгерского "Керменда".

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Украинская команда сумела одержать победу.

С первых минут хозяева наращивали преимущество и в итоге к заключительной четверти имели преимущество в девять очков, что помогло в итоге победить. В концовке венгры были близки к камбэку, но украинской команде удалось удержать победный счет.

Самым результативным в составе "Киев-Баскета" стал Сергей Павлов, на счету которого 18 очков.

"Киев-Баскет" (Украина) - "Керменд" (Венгрия) - 80:78 (24:18, 23:11, 18:17, 15:22)

Подопечные Айнарса Багатскиса выиграли второй матч подряд в группе K, а в следующем туре они сыграют против латвийского "Вентспилса" на выезде 8 января.

УНИАН ранее сообщал о том, что в первом туре "Киев-Баскет" победил нидерландский "Зволле".