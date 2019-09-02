Свитолина уверенно разобралась с американкой и вышла в четвертьфинал US Open (видео)

Первая ракетка Украины впервые в карьере прошла так далеко на этом турнире.

В рамках четвертого круга на US Open состоялся матч с участием лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.

Украинка, получившая пятый номер посева, встречалась с американкой Мэдисон Киз (9-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:4. Поединок длился 1 час 15 минут.

Свитолина выполнила по брейку в каждом сете. Также счету украинки 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также 13 невынужденных ошибок и 10 виннеров.

Соперницей украинки в 1/4 финала станет британка Йоханна Конта, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA. Все четыре прошлые встречи выиграла Свитолина.

Стоит отметить, что Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Большого шлема". Также 24-летняя теннисистка стала третьей украинкой, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Ранее это удавалось Катерине Бондаренко (2009) и Лесе Цуренко (2018).

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Снигур выиграла четвертый титул в карьере.