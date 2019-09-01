Украинская теннисистка Снигур выиграла четвертый титул в карьере

17-летняя Дарья Снигур стала чемпионкой турнира ITF в Израиле.

Украинка Дарья Снигур выиграла титул на турнире ITF в Израиле с призовым фондом 25 тысяч долларов.

В решающем матче турнира Снигур обыграла вторую ракетку турнира Марию Лумсден из Великобритании. Для победы украинке понадобилось два сета - 6:1, 6:4.

Этот титул стал для Снигур четвертым на профессиональном уровне на турнирах ITF и третий в этом году.

Победа на турнире в Израиле позволит украинке подняться в топ-330 мирового рейтинга и установить личный рекорд.

Напомним, что в текущем сезоне Снигур также удалось стать победительницей юниорского Уимблдона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина с разгромом выиграла украинское дерби на US Open.