Кейн забил гол и продлил результативную серию до 20 матчей в проигранном матче Чикаго в НХЛ

Блэкхокс проиграли Колорадо Эвеланш со счетом 3:5.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Патрик Кейн забил гол и продлил результативную серию за "Чикаго" до 20 матчей.

Однако дубли Джея-Ти Комфера и Карла Содерберга принесли "Колорадо" (26-24-11) третью победу подряд и позволили остаться в одном очке отставания от занимающей место второй "уайлд-кард" "Миннесоты". А вот "Блэкхокс" (26-27-9), перед началом встречи имевшие столько же очков, сколько "Эвеланш", не смогли продлить победную серию до трех игр и отстают от "Уайлд" на три балла.

Матч завершился со счетом 3:5, сообщает официальный сайт лиги.

Кейн нанес рекордные в карьере 13 бросков в створ, но пробил Семена Варламова только один раз. Российский вратарь сыграл отлично и продлил личную победную серию до трех матчей. За 20 игр Кейн набрал 43 (17+26) очка. В споре бомбардиров форвард "Чикаго" с 93 баллами идет на втором месте после Никиты Кучерова (100).

"Важнейшая победа, - сказал Варламов, сделавший 41 сэйв. - Сегодня у нас был очень сложный день, сложная игра. Но мы боролись и вырвали победу в концовке. Один Патрик Немет заблокировал бросков 10, наверное. Все играли здорово".

"Он сыграл потрясающе, - сказал о Варламове нападающий "Колорадо" Тайсон Джост. - Приятно видеть, что он сейчас поймал кураж. Он работает очень усердно и всегда старается прогрессировать. Он очень хочет, чтобы команда побеждала. И очень классно, когда ему удаются такие игры".

При счете 3:3 за 5:22 минуты до конца третьего периода решающий гол забил Комфер.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 февраля.

Оттава – Коламбус – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 14 Андерсон (Дюклер, Дюбуа), 0:2 – 46 Эткинсон (Джонс, Дубински), 0:3 – 57 Бьоркстранн (Дюклер, Веренски)

Чикаго – Колорадо – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 16 Седерберг (Андригетто, Керфут), 1:1 – 30 Строум (Густафссон, Кит), 1:2 – 38 Комфер (Ландескуг, Рантанен), 2:2 – 39 Кэйн (Тэйвс), 2:3 – 43 Ландескуг (Комфер), 3:3 – 50 Дебринкат (Тэйвс, Густафссон), 3:4 – 54 Комфер (Немет), 3:5 – 59 Седерберг (Немет, Калверт)

Детройт – Миннесота – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Канин (Донато, Эрикссон Эк), 0:2 – 18 Гринуэй (Цукер), 1:2 – 21 Бертуцци (Ларкин, Гронек), 1:3 – 30 Э.Стаал (Канин, Паризе), 2:3 – 43 Манта (Ларкин, Гронек)

Калгари – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Броди (Баклунд, Праут), 1:1 – 26 Грант (Роуни), 2:1 – 56 Манжипан (Броди)

Вегас – Виннипег – 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Элерс (Нику, Литтл, Коннор, Литтл), 0:2 – 1 Коннор (Нику, Литтл, Коннор, Литтл), 1:2 – 15 Бельмар (Ривс, Носек), 2:2 – 28 Теодор (Штястны, Так), 2:3 – 39 Лаури (Чьяро), 2:4 – 39 Лайне (Труба, Уилер), 3:4 – 40 Маршессо (Смит, Карлссон), 3:5 – 46 Лайне (Труба, Уилер), 3:6 – 58 Копп (Лаури, Труба)