Шахтер получил результаты тестов на коронавирус и провел первую тренировку (фото)
18:20, 14 мая 2020Футбол
68 0
Команда начала подготовку к возобновлению сезона.
Шахтер будет тренироваться по утрам / фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" официально возобновил тренировочный процесс на базе "Святошин" в Киеве.
Читайте такжеФутболисты Динамо сдали тесты на коронавирус: озвучены результаты
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
12 мая команда сдала ПЦР-тесты на СOVID-19, после чего были получены результаты - все игроки и тренеры здоровы.
Этот факт позволил подопечным Луиша Каштру начать полноценный тренировочный процесс, который включал в себя упражнения, а также двусторонний матч. В ближайшее время "горняки" планируют тренироваться в режиме утренних сессий.
Напомним, в УПЛ уже принято решение возобновить сезон 30 мая - такой шаг поддержали клубы на видеоконференции.
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" показал, как игроки команды проходили тест на коронавирус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter