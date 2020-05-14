Шахтер получил результаты тестов на коронавирус и провел первую тренировку (фото)

Команда начала подготовку к возобновлению сезона.

Донецкий "Шахтер" официально возобновил тренировочный процесс на базе "Святошин" в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

12 мая команда сдала ПЦР-тесты на СOVID-19, после чего были получены результаты - все игроки и тренеры здоровы.

Этот факт позволил подопечным Луиша Каштру начать полноценный тренировочный процесс, который включал в себя упражнения, а также двусторонний матч. В ближайшее время "горняки" планируют тренироваться в режиме утренних сессий.

Напомним, в УПЛ уже принято решение возобновить сезон 30 мая - такой шаг поддержали клубы на видеоконференции.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" показал, как игроки команды проходили тест на коронавирус.